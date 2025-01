Tres Tombs d’Igualada 2025: dates clau i horaris

El passat divendres 10 de gener al migdia, el repic de campanes i el llançament dels morterets van anunciar de nou l’inici del 203è aniversari de les festes gremials organitzades per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. La festa culminarà el proper diumenge 19 de gener amb els Tres Tombs 2025. Consulta tots les horaris i el recorregut dels Tres Tombs d’Igualada 2025.

Divendres 17 de gener de 2025

Divendres 17 a les 9:30h s’iniciarà el recorregut per a l’anada a ofici en honor a Sant Antoni Abat, des del domicili dels portadors de la bandera gran (carrer del Retir, 9), cap al domicili dels portadors de la bandera petita (Av. Caresmar, 41). En aquest ritual hi seran presents també la pubilla i les dames d’honor, els trabucaires igualadins “Els Voladors”, així com la Banda de Música d’Igualada, que interpretarà la solemne melodia de la Patera, per tal que els banderers puguin fer onejar la bandera des del balcó.

El solemne ofici tindrà lloc a les 11h a la basílica de Santa Maria i serà presidit pel Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, i concelebrat pels rectors de la ciutat i superiors de les comunitats religioses.

També hi participaran amb els seus cants el Cor Exaudio i el Cor d’homes d’Igualada dirigits per Pablo Morales, i acompanyats per Francesc Requesens, a l’orgue. Al finalitzar es cantaran els gojos en honor a Sant Antoni i en sortir de la basílica els balladors del Ball de Bastons d’Igualada faran ofrena amb alguns dels seus balls i s’afegiran a la comitiva que acompanyarà les banderes als seus domicilis.

Dissabte 18 de gener de 2025: Vigília dels Tres Tombs

Dissabte 18 de gener, ja a la vigília del dia dels Tres Tombs, a les 6 de la tarda es realitzarà la tradicional cercavila pels carrers de la ciutat. El recorregut previst serà el següent: Av. Caresmar 41, c/ Soledat, plaça del Rei, c/ Sant Jordi, rambla General Vives, rambla Sant Isidre, rambla Nova, rambla Sant Ferran, plaça Castells, Av. Balmes, c/ de Roca, c/ de Sor Rita Mercader, Av. Àngel Guimerà, plaça Castells, rambla Sant Ferran, rambla Nova, rambla Sant Isidre, rambla General Vives, c/ Sant Jordi, plaça del Rei, c/ Soledat, c/ Joaquima Vedruna, passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, Av. Pau Casals i Av. Caresmar, 41. Com és tradició, els banderers obsequiaran a tots els presents amb la tradicional coca i barreja.

Diumenge 19 de gener: Tres Tombs d’Igualada 2025

L’endemà, diumenge 19 de gener a les 12h, es durà a terme la celebració dels típics Tres Tombs, en el recorregut habitual: P. Castells, C/Balmes, C/Joan Maragall (Pl. Estació Vella), Passeig Verdaguer C/Òdena, Rambla Sant Isidre, Rambla Nova, Rambla Sant Ferran, Pl. Castells. A partir de les 9h i fins 10:30h del matí, a l’esplanada del c/ Joan Abat (sota el pont de Montbui), es podrà gaudir de l’esmorzar pels participants forans i a partir de les 11h es començaran a concentrar pels carrers del voltant de la plaça Castells.

Obrirà la comitiva “La Farola”, els Cavalls muntats d’Equip Cubelles, i la carrossa de Sant Antoni, seguida de les banderes gremials i la pubilla amb les dames d’honor, i la resta de carros i carruatges forans i locals.

Aquest any, en la desfilada dels Tres Tombs es podran veure dues novetats. Per una banda cal destacar l’estrena del carro del suc, que antigament tenia la funció de retirar el contingut de les fosses sèptiques. Val a dir que els carros que es conserven a Catalunya avui en dia i que s’utilitzaven per aquesta tasca es poden comptar amb els dits d’una mà. D’altra banda, també es podrà veure un carro d’agència les rodes del qual s’han acabat de restaurar, i que antigament es cuidava del transport de paquets i tota mena de coses, de forma regular entre dues o més poblacions.