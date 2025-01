L’Igualada Femení Grupo Guzmán se situa en quarta posició de Nacional Catalana i disputarà la Copa Generalitat

L’Igualada Femení Grupo Guzmán es va classificar diumenge per disputar la Copa Generalitat després de superar per 2-0 a un Caldes que es va buidar per emportar-se els tres punts, i aprofitant la derrota del CP Vila-sana ‘B’ a la pista de l’Alpicat. Els gols de les igualadines, de Lauri Crespo i Abril Besa en el darrer tram de partit, va fer xalar a l’afició de Les Comes que ho va donar tot a la graderia. Un partit que va tenir de tot; nervis, blaves, tensió i emoció. tot ben amenitzat per una afició que no va parar de recolzar a les jugadores i van ser peça essencial per superar un Caldes molt constant i lluitador.

Amb la classificació assegurada a la Copa Generalitat, les igualadines s’enfrontaran el dissabte 1 de febrer amb l’equip amfitrió, l’HC Alpicat, en la primera semifinal amb hora per determinar. La segona semifinal la disputaran l’HC Palau ‘B’ i el CP Voltregà ‘B’. La final es jugarà el diumenge entre els guanyadors de les semifinals.

L’esforç de les igualadines va suposar la tercera victòria consecutiva, d’un total de vuit i adjudicant-se el segon partit amb la porteria a zero. El partit també va estar marcat també pel debut de la nova incorporació de l’equip, la portuguesa Inés Gaiveu, que va deixar bones pinzellades de les seves prestacions i que, de ben segur, seran essencials al llarg de la temporada. Amb la primera volta finalitzada, les igualadines ocupen la quarta posició gràcies als 25 punts que donen vuit victòries, un empat i sis derrotes; amb un total de 39 dianes i essent el segon equip menys golejat de Nacional Catalana amb 29 gols.

El proper partit es disputarà a la pista del CP Manresa. Una pista de parquet sempre difícil per competir i contra un rival amb jugadores experimentades que posaran molts problemes al joc igualadí. El partit de la primera volta el van guanyar les igualadines a Les Comes amb un 4-2, que van haver de treballar de valent. A l’equip del Bages hi juguen quatre ex igualadines; la portera Mònica Ferrer i les jugadores Queralt del Àguila, Marta Hinojosa i l’argentina Rocío ‘Piojo’ Ramon. Ocupen la onzena posició a la classificació amb 19 punts; només a sis de les igualadines que s’hauran d’aplicar molt per sumar en una pista sempre difícil.