Tres rutes per gorgs i salts d’aigua de l’Anoia per visitar durant el cap de setmana

L’Anoia compta amb entorns naturals privilegiats de molts tipus. Alguns dels més idíl·lics són els gorgs i salts d’aigua repartits per diferents punts de la comarca, des de Copons a Cabrera d’Anoia. Si busques rutes senzilles per al cap de setmana, a La Veu de l’Anoia et proposem tres opcions de salts d’aigua i gorgs per visitar. Tot i que encara estem en sequera, les darreres pluges han fet tornar l’aigua a alguns d’aquests punts.

El Gorg de Nafre (Copons)

El Gorg de Nafre, un dels més coneguts de la comarca de l’Anoia, és un gran clot d’aigua format a la Riera Gran de Copons, en una zona on l’aigua cau per salvar el desnivell formant una cascada, més o menys abundant segons les pluges, i amb diverses ramificacions que sorgeixen si la quantitat d’aigua és suficient. El gran bassal d’aigua està envoltat d’una vegetació que forma un paratge únic, especialment a la primavera i la tardor.

Com arribar al Gorg de Nafre: Cal entrar a Copons per les sortides des de la C-1412 (Carretera Igualada-Calaf). A l’aparcament situat a la zona esportiva del municipi trobareu un indicador. Haureu de realitzar un recorregut de 600 metres pels carrers del poble fins arribar a l’espai natural del Gorg de Nafre.

La Fou (Sant Martí de Tous)

La Fou de Tous (Novembre 2024)

El saltant d’aigua de La Fou, situat a la zona de l’Aubareda de Sant Martí de Tous, forma un clot d’aigua que, en època de pluges, compta amb una petita cascada permanent. La zona humida formada per aquest saltant de la riera de Tous, forma una sèrie de clots i rierols únics en un entorn mediterrani de secà com el de Tous.

Com arribar a la Fou: Un cop arribats a Sant Martí de Tous per la C-241c, s’han de seguir les indicacions. Hi ha una explanada a uns 200 metres del saltant, però hi caben pocs cotxes. També es pot realitzar el recorregut caminant des del poble.

Els Salts d’Aigua de Cabrera d’Anoia

Un dels paratges més màgics de la comarca de l’Anoia està situat al seu extrem sud, al municipi de Cabrera d’Anoia. Es tracta de 4 salts d’aigua que conformen una ruta per paratges de gran bellesa gràcies a l’erosió provocada per l’aigua amb el pas temps. Es tracta del Salt dels Capellans, el Salt del Cargol, el Sal dels Cups i el Salt de la Mala Dona. La visita és recomanable fins i tot quan els salts no tenen aigua.

Com arribar als Salts d’Aigua de Cabrera d’Anoia: Un cop arribats al nucli de Canaletes, per la sortida de la carretera C-15. Ens trobem una zona d’aparcament. A partir d’aquí, es pot seguir la ruta creada per Anoia Turisme, de dificultat mitjana-baixa. Recomanable seguir ruta GPS.

