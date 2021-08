Tres nits senceres de baralles, alcohol i soroll al Parc Garcia Fossas i al Rec

L’absència de toc de queda ha comportat, com era d’esperar i s’ha vist en diferents punts de Catalunya, botellots descontrolats amb importants concentracions de gent. La Festa Major d’Igualada no hi ha escapat, i durant tres nits consecutives indrets com el Parc Garcia Fossas -especialment les nits de divendres i dissabte- i el Rec -la nit de diumenge- han estat literalment envaïdes per centenars de joves que hi han continuat la festa, després del tancament de bars o d’activitats de la Festa Major a la 1 de la matinada. Equipats amb altaveus mòbils -fins i tot algun passat de voltes introduïnt el cotxe fins dins del parc- i elevades quantitats d’alcohol, els joves han continuat com si res la festa fins a les primeres llums del sol.

A més de posar difícil el descans dels veïns, la situació s’ha descontrolat en moltes ocasions amb diverses baralles, en les quals s’han vist ampolles trencades de vidres, o navalles, amb el resultat d’almenys dues persones ferides de diversa consideració. Hi ha qui va veure un jove equipat amb una catana. Diferents veïns ha manifestat la seva indignació per la quantitat de brutícia que deixaven els joves en el mobiliari urbà, i sobretot per l’absència de policia o, la nit de dissabte, sense entrar en acció.