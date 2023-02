Tres detinguts per dos robatoris en una benzinera de Calaf

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dilluns tres homes, de 55, 34 i 21 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força, un amb grau de temptativa, i atemptat contra els agents de l’autoritat. A un d’ells també se’l va denunciar per conducció temerària i conduir sense permís per pèrdua de vigència de punts.

Ahir a la matinada els mossos van rebre l’avís per un intent de robatori en una gasolinera de Calaf. Ràpidament, es va informar les patrulles de la zona de la descripció dels presumptes autors i del vehicle utilitzat en els fets.

Pels volts de les tres del matí una dotació policial del Bages va veure el vehicle implicat a l’avinguda Països Catalans de Manresa. Quan s’hi van apropar, el conductor va accelerar la marxa i va fugir per dins de Manresa. Durant la fugida es va saltar semàfors en vermell, va anar en direcció contrària i va intentar envestir el vehicle policial fins que la patrulla el va poder interceptar.

Un cop aturat, els tres ocupants van fugir corrent en diverses direccions, però els agents els van poder interceptar i detenir.

Tots tres van quedar detinguts per una temptativa de robatori amb força a la gasolinera i per atemptat contra els agents de l’autoritat. Al conductor també se’l va denunciar per conducció temerària i sense permís per pèrdua de vigència de punts.

Posteriorment, els mossos van esbrinar que els autors també estan implicats en un altre robatori amb força comès el 29 de gener a la mateixa gasolinera.

Els detinguts han passat avui a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa.