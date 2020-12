Trenquen el toc de queda i els enxampen amb marihuana  a Vilanova

Dissabte, la Policia Local de Vilanova del Camí amb el reforç dels Mossos d’Esquadra, ha requisat 140 branques de marihuana als ocupants d’un vehicle que circulaven en horari de restricció de mobilitat. Els dos homes, veïns del municipi, han estat denunciats per un presumpte delicte contra la salut pública.

La caporal 1032 i els agents 1045 1046, van aturar els ocupants d’un turisme, al voltant de la mitjanit de dissabte, per incomplir el toc de queda. En demanar-los la documentació, els ocupants del vehicle es van justificar dient que venien de treballar del camp, però no duien cap document que ho acredités.

Quan els agents feien les comprovacions per identificar-los, van sentir una forta olor de marihuana que procedia de dins del vehicle i van registrar el maleter, on van trobar una bossa negra amb les branques vegetals.

La Policia va procedir a la retirada del vehicle amb servei de grua, davant les infraccions administratives comeses pel conductor i l’acompanyant.