Nota de la direcció del Consorci Sanitari en resposta a la carta dels treballadors

Després que aquest matí tres dels sindicats que representen els treballadors de l’Hospital d’Igualada enviessin una carta a l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, aquesta tarda la direcció del Consorci Sanitari de l’Anoia ha fet un comunicat responent a la carta que reproduïm íntegrament a continuació:

“Aquest matí s’ha publicat una carta dirigida a l’alcalde d’Igualada per part de les seccions sindicals SATSE, USAE i SIETESS de l’Hospital en la qual denuncien el seu malestar per les condicions laborals que pateixen a conseqüència de la pandèmia.

Vagi per endavant el nostre reconeixement i agraïment als nostres professionals que han fet un treball excel·lent, fent un pas endavant amb gran esforç i dedicació, treballant moltes hores per fer front a una malaltia tan desconeguda com era la Covid-19. El treball en equip, la solidaritat i la resiliència de tots i totes ha fet possible seguir endavant amb l’atenció dels nostres pacients, però això té un preu que es tradueix en un cansament físic i psíquic de tothom, ja que desafortunadament hem hagut de viure situacions molt complexes i que a més s’han mantingut en major o menor grau en el temps.

No només hem hagut de fer front a l’abordatge d’aquesta malaltia sinó que hem hagut d’atendre a tots aquells pacients que durant els mesos de més pandèmia s’havien quedat fora del sistema, i això ens ha fet duplicar esforços. Esforços, que en el transcurs de l’any, hem intentat reconèixer a traves de diferents fórmules: gaudiment de les vacances d’estiu quan el professional les havia demanat, retribució excepcional de les hores extres per causa de força major, no denegació de la majoria de permisos sol·licitats, etc.

Tanmateix, aquest reconeixement necessàriament ha de conviure amb mesures organitzatives que, com en qualsevol hospital d’alta complexitat organitzativa, ha de vetllar per l’atenció eficient i amb la màxima seguretat dels nostres pacients. Entenem la importància de la conciliació familiar i es per això que en la gestió dels calendaris laborals dels nostres professionals s’ha deixat un mínim de vuit dies de lliure elecció. L’impacte d’aquesta mesura només afecta a un 40% de la plantilla i és aquella que, pel seu lloc de treball, necessita una cobertura per un altre professional.

Són aquests últims els que hem hagut de planificar en els calendaris corresponents; és la forma d’assegurar que tindrem professionals per atendre, d’una forma planificada, als nostres pacients i a la vegada fidelitzar a part de la plantilla que avui són suplents.

Hem de fer conviure en tot moment les necessitats dels nostres professionals amb les necessitats dels nostres pacients i de la població, mantenint els elements de qualitat i seguretat que requereix l’atenció sanitària”.