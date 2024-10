“Treballem estretament amb el client per entendre la seva marca i els seus valors”

DAdisseny és una empresa especialitzada en disseny web personalitzat i serveis de màrqueting digital, amb un enfocament en SEO i gestió de xarxes socials per a negocis de diversos sectors. Ofereixen solucions a mida per a botigues en línia, clíniques, restaurants i altres tipus d’empreses. El seu objectiu és ajudar els clients a millorar la visibilitat online i atreure nous clients mitjançant pàgines web atractives i estratègies de màrqueting digitals efectives.

Com i quan es va fundar DAdisseny? Quin va ser el motiu per crear-la?

DAdisseny es va fundar l’any 2010. El nostre objectiu va ser oferir solucions digitals a mida per a empreses que necessitaven millorar la seva presència online. Vam veure que moltes empreses requerien un enfocament més personalitzat, especialment en disseny web i gestió de xarxes socials, i vam decidir especialitzar-nos en aquest plantejament més proper, per ajudar-les a destacar en un mercat cada cop més competitiu.

On esteu ubicats?

Estem ubicats al Centre d’Innovació Anoia de Vilanova del Camí, però, per la naturalesa del nostre sector, que ens permet la gestió i comunicació remota, treballem amb clients d’arreu Catalunya i a qualsevol lloc.

Quins serveis ofereixen (disseny web, SEO, màrqueting digital, gestió de xarxes socials)? Què us diferencia d’altres empreses que fan dissenys web?

Oferim serveis de disseny i desenvolupament web, optimització per a motors de cerca (SEO), anuncis a Google, gestió de xarxes socials i màrqueting digital complet. El que ens diferencia és el nostre enfocament personalitzat: treballem estretament amb els nostres clients per entendre les seves necessitats específiques i crear solucions úniques per a cada projecte amb un tracte proper i una assistència individualitzada.

Actualment, hi ha molta competència, moltes empreses o agències fan un enfocament 360, o dit d’una altra forma, et fan la web, el disseny d’imatge de marca (vídeo, imatges), xarxes, SEO, i tot el que es relaciona amb la creació de negocis digitals. Però no us enganyeu, aquestes agències, normalment, tenen molts treballadors en plantilla, i això les obliga a filtrar per grans volums de feina. És a dir, grans clients i projectes. Per tant, quan tu, com a client, necessites un petit desenvolupament, la comunicació es torna molt carregosa i lenta. Tarden a contestar els emails, i tens la sensació que no se t’escolta.

La nostra màxima és precisament aquesta, la transparència i l’honestedat. Fer que els nostres clients se sentin acompanyats, amb una comunicació àgil i ràpida.

Quin tipus de negocis solen treballar amb vosaltres? Com adapteu les vostres solucions segons el sector?

Treballem amb negocis molt variats: des de botigues en línia de 30.000 productes fins a clíniques, centres d’estètica, perruqueries, restaurants i mitjans de comunicació. Cada sector té les seves peculiaritats, i adaptem les nostres solucions segons les necessitats del client, ja sigui amb funcionalitats específiques per a comerç electrònic o estratègies de contingut per a sectors com la salut o la restauració.

Dit això, i al marge del tipus de negoci, creiem que la clau està a saber escoltar i entendre les necessitats del client, sobretot que se senti acompanyat. Nosaltres coneixem les eines digitals per arribar a solucionar els possibles desafiaments del client, per altra banda, el client és el que coneix millor el seu negoci. Quan a tota aquesta barreja li afegim unes gotes de sinceritat, ganes de treballar i, el més important, la humilitat d’una relació de tu a tu, per força, els projectes han de sortir bé.

Quines tendències tecnològiques veieu més importants per al futur del disseny web?

Algunes de les tendències més importants inclouen la implementació de dissenys mobile-first, l’ús d’intel·ligència artificial per a l’automatització de processos i la personalització del contingut, així com una major integració de funcionalitats interactives i experiències d’usuari immersives.

Actualment, estem desenvolupant chatbots hídrics, que funcionen com agents digitals IA, per tota mena d’enfocaments. Des de participar en l’augment de vendes, acompanyar i dirigir en processos més complexos, fins a l’atenció al client. Tot això, amb la idea de proporcionar respostes automàtiques a les preguntes més freqüents dels usuaris que accedeixen a la web, per reduir la necessitat de suport humà i millorar l’experiència d’usuari.

Quines funcionalitats específiques heu implementat a les webs dels clients per millorar l’experiència dels usuaris?

Hem implementat funcionalitats com ara sistemes de reserves en línia, comerç electrònic optimitzat, integracions amb xarxes socials, optimització de la velocitat de càrrega, sistemes d’importacions automàtiques i interfícies intuïtives per millorar l’experiència de l’usuari.

Teniu clients a l’Anoia o arreu de Catalunya i Espanya?

Sí, tenim clients tant a l’Anoia com arreu de Catalunya i del món. La nostra capacitat d’oferir serveis personalitzats ens ha permès treballar amb empreses d’àmbit local, nacional i internacional.

També porteu xarxes socials a nivell comercial. Com saber quin aire donar al client? El tractament dels textos, les imatges, els vídeos…

Treballem estretament amb cada client per entendre la seva marca, el seu públic objectiu i els seus valors. L’opinió del nostre client compta, i molt! Ells saben què volen per al seu negoci i nosaltres els ajudem a comunicar-ho a les xarxes socials. Amb el seu coneixement i el nostre intentem que el seu negoci online destaqui entre la competència. Això ens permet definir el to i l’estil adequat per a cada publicació, des de la redacció de textos atractius fins a la selecció d’imatges i vídeos que reflecteixin l’essència del negoci i connectin amb la seva audiència.

La Veu de l’Anoia és client web vostre, entre d’altres és clar, heu fet arranjaments interns, quines són les millores que heu pogut fer a un mitjà de comunicació tan complex i que requereix no parar i ser immediat?

Amb La Veu de l’Anoia, hem refet la web per complet optimitzant la velocitat de càrrega del lloc web, hem implementat sistemes per a l’actualització automàtica, creació de continguts nous i hem millorat l’experiència mòbil i moltes coses més. Garantint que el contingut pugui ser publicat de manera ràpida i eficient per mantenir el ritme d’un mitjà de comunicació.

Com veieu el creixement i evolució de DAdisseny en els pròxims anys?

Ens veiem creixent de manera sostinguda, ampliant la nostra cartera de serveis, personal i continuant innovant en tecnologies web i estratègies de màrqueting digital. El nostre objectiu és convertir-nos en un referent dins el sector.

Un dels projectes propis que estem a punt de posar en marxa és la possibilitat de llogar la teva web corporativa per una mòdica subscripció mensual. La particularitat de la nostra oferta és que el client podrà modificar els continguts textuals, tant de paràgrafs com d’un simple botó, i naturalment, totes les imatges. I tot això d’una forma tan senzilla com esborrar un text i posar un altre, o esborrar la imatge antiga i pujar una altra. A més a més, les vegades que el client consideri, com si vol fer-ho cada dia.

D’aquesta forma, pots tenir una web oferint els teus serveis d’una forma fàcil i econòmica. Si el negoci creix, tens l’opció de fer una web més complexa invertint més recursos econòmics, o donar-te de baixa d’una manera molt simple, sense compromís.