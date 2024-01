Tot a punt per als Tres Tombs, l’acte més esperat de les Festes de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada

Publicitat

L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada viurà el proper diumenge el punt àlgid de les seves festes, amb els esperats Tres Tombs pels carrers més cèntrics de la ciutat. Les festes arriben aquest any al 202è aniversari. Des de l’entitat ja fa mesos que es treballa amb il·lusió per continuar oferint a la ciutat aquesta festivitat, arrelada i estimada per tots els igualadins.

En aquesta edició, els primers representants de les festes recauran en Cinto Vives i Díaz com a portador de la bandera petita, i a Carme Minguet i Carrera, com a portadora de la bandera gran. La pubilla serà Berta Alegre i Tort, acompanyada de les seves dames d’honor Ainhoa Olier i Jiménez i Mariona Robert i Vich.

El regidor d’Entitats, Miquel Vives, destacava durant la presentació de les festes que aquestes són “molt estimades pels igualadins ja que connecten amb passat traginer de la ciutat, que forma part de l’essència igualadina”. Montserrat Argelich, presidenta de l’Antic Gremi de Traginers, explicava els principals actes de la festa, que enguany incorpora novetats bàsicament organitzatives i tècniques. Argelich, remarcava que, un any més, la festa “tindrà un seguiment especial del benestar animal, que és el protagonista de la festa, amb un control exhaustiu veterinari de tots els participants”. El vicepresident Gerard Paradell ha destacat que els Tres Tombs d’aquest any tindran algunes novetats com un carro carregat de paper, en homenatge a una de les indústries importantíssimes de la comarca, una carreta d’eines antigues i un carro de caixes que se sumaran als participants de la festa.

Paradell ha remarcat també que “el principal objectiu de la festa és aconseguir transmetre l’estima per aquest antic ofici i pels cavalls als més joves i que siguin el relleu per a la celebració”.

Demà dissabte, tradicional cercavila pels carrers de la ciutat, abans dels Tres Tombs de diumenge

Demà dissabte 20 de gener, ja a la vigília del dia dels Tres Tombs, a 2/4 de 7 de la tarda es realitzarà la tradicional cercavila pels carrers de la ciutat. El recorregut que es realitzarà amb les dues banderes reunides serà el següent: c/ sant Josep 4, c/ Òdena, rambla Sant Isidre, rambla Nova, rambla Sant Ferran, plaça Castells, Av. Balmes, c/ de Roca, c/ Sor Rita Mercader, Av. Àngel Guimerà, plaça Castells, rambla Sant Ferran. Rambla Nova, rambla sant Isidre, rambla General Vives, c/ sant Jordi, plaça del Rei, c/ de la Soledat, c/ del Cardenal Vives, passeig de Jacint Verdaguer, c/ sant Josep. Els banderers obsequiaran a tots els presents amb la tradicional coca i barreja.

L’endemà, diumenge 21 de gener a les 12 del migdia, s’iniciaran els tradicionals Tres Tombs, en el recorregut habitual. Com a novetat d’enguany, des de les 9 i fins a 2/4 d’11 del matí, l’esmorzar i el punt de concentració per els participants forans tindrà lloc al c/ Joan Abad (sota del pont de Montbui). A les 12 del migdia s’iniciaran els Tres Tombs, amb el Fanal al capdavant obrint pas, seguida de la carrossa de sant Antoni, seguida de les banderes gremials, la pubilla i les seves dames d’honor.

Novetats en els tres tombs d’aquest any

Com a carros novedosos del Gremi destaquen un carro amb elements de la verema, un carro de caixes, i un carro carregat de paper, així com també un carro de vuit bocois provingut de Cabra del Camp, i un carro d’agència, de Sant Andreu del Palomar. Participaran carros provinents també de poblacions com Terrassa, Anglesola, Martorell, Reus…

Una altra de les novetats d’aquesta edició que ens expliquen des de l’organització, és que per participar en els Tres Tombs d’Igualada i/o a la cercavila nocturna s’ha hagut de fer una inscripció prèvia obligatòria, en compliment de la “Guia d’actuació pel bon funcionament dels Tres Tombs i altres concentracions amb èquids de naturalesa similar a Catalunya”, de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta línia, i des de l’organització de la festa recorden que es recomana no llançar caramels.

La cloenda de les festes gremials serà el dissabte 27 de gener a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu, amb el ball amenitzat per l’orquestra Vives Veus (l’entrada requereix invitació).

Les Festes de Sant Antoni, en alguns indrets conegudes com els Tres Tombs o Tonis se celebren amb motiu de la festivitat de sant Antoni Abat, protector dels animals. Són un conjunt de celebracions arreu de Catalunya entorn el 17 de gener i que consisteixen en les cavalcades dels tres tombs, curses i benediccions dels animals, a més d’altres actes.

El ritu principal d’aquestes festes consisteix a fer tres tombs amb els cavalls, carros i altres animals de tir per l’interior de la població. Per això, aquest ritu s’anomena Tres Tombs o també Passades, Beneïdes i Passant. Antigament es feien tres voltes al voltant d’un espai on es feia una gran foguera feta amb ramatge verd. Un cop el cristianisme té major presència, els tombs es fan al voltant de l’església de Sant Antoni o, si no n’hi ha, de la imatge del sant, des d’on es fa la benedicció dels animals. En molts indrets és costum portar mascotes com gats, gossos i ocells per ser beneïts.

