L’IHC Rigat es juga demà a les Comes el passi a quarts de final de l’Europe Cup

L’Igualada Rigat es juga demà a les Comes (20:30 hores) el passi als quarts de final de l’Europe Cup (antiga CERS) davant el Grosetto italià. Els transalpins van guanyar a l’anada per 3-2, i, per tant, els igualadins hauran de remuntar un gol en contra per assolir el passi a la nova ronda d’una competició, que mai han guanyat.

El club confia que, com ha succeït en els darrers partits, Les Comes torni a oferir un molt bon aspecte per al partit. En les últimes jornades de l’OK Lliga s’ha vist una entrada que gairebé ha assolit el ple absolut al pavelló, quelcom que feia molt de temps que no es veia. A més, la grada del Front Tauró està més acolorida i sorollosa que mai, gràcies a l’aportació de molts dels jugadors dels equips base.

El partit clau del futur europeu dels de Marc Muntané per aquesta temporada arriba després de sumar un punt en els darrers dos compromisos de lliga, a casa amb el Liceo (5-5) i, dimecres al vespre, a la pista del Caldes (2-0).

L’Igualada Rigat va fregar la victòria davant el Liceo, en un partit frenètic. Els arlequinats van tenir la victòria a tocar a la darrera acció del partit, però la bola de Tety Vives es va estavellar al ferro de la porteria visitant i el partit va acabar amb empat a cinc.

El partit va ser molt intens, rememorant enfrontaments d’altres èpoques quan ambdós equips tenien nivells molt similars i lluitaven per tots els títols. Els nostres van aconseguir un empat molt meritori davant el Liceo que segurament molts haguessin signat abans de començar el partit, però vist el matx sembla més que l’Igualada hagi deixat escapar dos punts després del gran partit que van realitzar el conjunt arlequinat.

Torna Roger Bars

A Caldes, la millor notícia va ser la tornada del capità de l’IHC Roger Bars, després de 9 mesos fora de les pistes per una lesió. L’igualadí va entrar a la pista als 11 minuts de partit. Llàstima de la derrota final.

Tot se’n va anar en orris en el darrer tram de la primera part, amb dos gols de Gurri i Pujadas que van complicar molt les coses de cara a la represa, tot i que el joc dels igualadins va millorar molt. Una blava a Llenas va propiciar el 3-0 de González, malgrat que Torrents va poder aturar la falta directa conseqüent. El partit es va trencar definitivament, i de poc va servir el 3-1 -al final definitiu- que va marcar Tety Vives.

