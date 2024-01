Montbui celebra els actes més esperats de la Festa Major d’hivern durant aquest cap de setmana

Publicitat

Si bé diumenge passat es va realitzar la tradicional Missa de Sant Maure a la parròquia del mateix nom ubicada al Nucli Urbà, la major part d’activitats de la Festa Major d’Hivern es duran a terme aquest pròxim cap de setmana: entre aquest divendres 19 i el diumenge 21 de gener.

Les activitats començaran el divendres a partir de les 11 del matí. La Sala Auditori Mont-Àgora acollirà l’espectacle teatral infantil “Les aventures del lleó vergonyós”, a càrrec de la companyia “El Pot Petit”. Es tracta d’una activitat que es farà en horari lectiu, i adreçada exclusivament als/les alumnes d’I2, I3, I4, I5 i 1r curs de les Llars d’Infants i de les escoles montbuienques.

També el mateix divendres, però a partir de dos quarts d’onze de la nit es realitzarà a la Sala Auditori Mont-Àgora l’espectacle-monòleg “Buenrollistas”, a càrrec de l’artista Víctor Parrado. Parrado estrenarà el seu nou espectacle, un monòleg divertit, interactiu amb el públic, i carregat de bones vibracions i optimisme, després d’haver actuat per últim cop a Montbui ara fa dos anys en el marc de la “Setmana de les Arts”. Val a dir que les entrades pel monòleg “Buenrollistas” ja estan exhaurides.

El dissabte 20 de gener les activitats començaran a dos quarts de sis de la tarda amb un espectacle familiar carregat de música i diversió per a la mainada a càrrec de Lali BeGood. La Sala Auditor Mont-Àgora tornarà a ser l’escenari perquè infants i públic familiar gaudeixin d’una animada tarda festiva. L’accés al lloc de l’espectacle és lliure i gratuït, sempre fins a límit d’aforament.

La música continuarà sent protagonista el dissabte al vespre a la mateixa Sala Auditori Mont-Àgora. A partir de les 11 de la nit arribarà el torn del grup de versions rock/punk/ska de Cervera “The Pink Goats” que omplirà de música, animació i ritme la nit del dissabte de la Festa Major d’Hivern. I a partir de la 1 de la matinada finalitzarà la jornada amb el recital i les mescles dels DJ urbans “We Are The Ones”, que faran ballar fins a la matinada als/les assistents. Tant el concert de “The Pink Goats” com la sessió de mescles dels DJ “We Are The Ones” són amb entrada lliure i gratuïta, fins a límit d’aforament.

El diumenge 21 de gener, a partir de les 12 del migdia, la popular actriu de casa nostra Neus Sanz serà l’encarregada d’impartir un taller d’emocions i improvisació. L’activitat es farà a la Sala Auditori Mont-Àgora, amb entrada lliure i gratuïta fins a límit d’aforament.

I finalitzaran les activitats de la Festa Major d’Hivern amb un Ball especial per a la Gent Gran del municipi, el qual es durà a terme el mateix diumenge a partir de les sis de la tarda al CCC La Vinícola. L’activitat anirà a càrrec del músic Jordi Solé i en aquesta ocasió l’entrada serà lliure i gratuïta, tenint en compte la celebració festiva.

La inauguració de la nova plaça i el nou carrer Major va ser el plat fort del primer cap de setmana de la Festa Major d’Hivern

La inauguració de la nova Plaça i el nou Carrer Major va ser el plat fort del primer cap de setmana de la Festa Major d’Hivern.

Diumenge al migdia es va dur a terme l’acte d’inauguració, que va incloure el tall de cinta, a càrrec de les autoritats locals, i va continuar amb un recorregut històric teatralitzat pel Carrer Major, a càrrec de l’actor Joan Valentí. Durant el mateix es van recuperar, per al coneixement de tothom, els noms i els usos històrics d’alguns dels emblemàtics establiments i habitatges del Carrer Major. Més de 200 persones van ser presents en aquest recorregut, durant el qual se situaven cartells amb els noms històrics dels habitatges i edificis actuals del carrer Major. Per poder dur a terme aquesta activitat van ser fonamentals les dades aportades per l’historiador local Daniel González, així com la tasca recopiladora i organitzativa de la també veïna del Nucli Antic Glòria Nasarre, entre d’altres col·laboradors/es.

Montbui estrena Plaça Major

Cal destacar la presència en aquest acte del Bisbe de Vic monsenyor Romà Casanova i del mossèn Josep Maria Pujol, presents en el desenvolupament de l’acte, de manera no protocol·lària. Romà Casanova va pujar al Nucli Antic des del Nucli Urbà, on va ser present a la tradicional missa del ciri votiu celebrada prèviament a la parròquia de Sant Maure, el patró montbuienc de la Festa Major d’Hivern.

En finalitzar el recorregut teatralitzat i arribar a la Plaça Major -on es va poder veure una exposició fotogràfica amb algunes imatges històriques dels indrets ara remodelats-, les autoritats van fer els Parlaments:

L’Alcalde Jesús Miguel Juárez va comentar que “hem procurat normalitzar el que hauria de ser normal. Que tinguem una relació molt propera entre les diferents parts del nostre municipi”. Juárez va recordar que ha estat una inversió de gairebé “800.000 euros, subvencionats en la seva major part. Podem estar contents de com ha quedat l’obra”. I finalment el batlle va convidar a tothom a gaudir dels nous espais i també va demanar “una mica de paciència amb el tema dels aparcaments i del trànsit. Estem oberts a parlar-ne”.

El director d’obres i projectista de la remodelació Marc Manzano va convidar els/les assistents “a gaudir d’aquest espai, que és l’origen de la vostra vila. Un origen configurat per l’església i la Casa Gran. Hem treballat amb una pedra natural de travertí i també hem intentat posar més vegetació i més aigua, com a elements simbòlics del poble”.

Va finalitzar l’acte protocol·lari el discurs d’Adrià Castelltort, com a anterior regidor d’Urbanisme, veí del Nucli Antic, i una de les persones que va treballar per fer possible aquest projecte des de les seves responsabilitats en l’Equip de Govern municipal. Castelltort va remarcar que “avui és dia de donar gràcies a persones com la Glòria Nasarre, per tota la feina que ha fet preparant aquesta inauguració. També a la resta de l’Equip de Govern, per saldar aquest deute històric amb el poble, arranjant la Plaça i el Carrer Major. Ha estat una de les intervencions més importants dels darrers anys”. El regidor va voler agrair als veïns i veïnes, “per la seva paciència després d’un any d’obres, que sempre és difícil”. Va finalitzar l’acte amb un aperitiu per als assistents a la inauguració.

Cal recordar que la remodelació de la Plaça i el Carrer Major ha permès potenciar l’ús per a la ciutadania del centre històric montbuienc, limitant les zones de pas de vehicles i recuperant espais de gaudi per a les persones.

Compartir