Els vallencs cedeixen a Les Comes i els igualadins sumen l’onzena victòria

Publicitat

Inici de partit amb petits avantatges pels visitants arribant a un 6-10 a mitjans del quart, a partir d’aquí reacció dels igualadins que amb un parcial de 10-0 en 4 minuts aconseguirien una diferència de 6 punts que no deixarien escapar fins el final del quart, que acabava 21-15.

El segon quart iniciava amb un CB Igualada que s’escapava per 10 punts, però l’equip de l’Alt Camp aniria retallant distàncies fins a situar-se 30-28 a mitjans de quart, portant el partit de nou a mínimes diferències i inclús empatant gràcies al seu poderós joc interior i gran encert en el triple, anotant-ne 7 en només 11 intents. Tot i així, els igualadins no es rendien i amb un triple als últims instants del quart marxaven a la mitja part amb 3 punts d’avantatge, 42-39.

El tercer quart començava amb l’equip vallenc aprofitant una mala sortida del CB Igualada per posar-se de nou per davant. Seria al llarg de tot el quart que les forces s’igualarien, amb un CB Valls defensant en zona i un CB Igualada fent-se dur també darrera. Poca anotació en un quart molt físic que s’endurien els visitants per 2 punts deixant el marcador al final del quart amb l’Igualada només un punt per sobre, 55-54, de nou, amb un triple anotat als últims instants,

L’últim quart ens oferia un duel entre dos equips molt combatius. Seria l’equip de Víctor Belenguer que aconseguia posar-se nou per davant el marcador tot i començar perdent. Mica en mica l’escletxa s’anava obrint a favor dels de l’Anoia fins que en un moment de rauxa passava de 68-65 a 75-65, amb 7 punts consecutius en 55 segons de l’igualadí Carles Fons. El parcial s’ampliaria fins a 78-65 a falta de 38 segons, trencat per l’última cistella del partit del CB Valls tancant el partit amb victòria local per 78-67.

Aquest proper diumenge 25 de febrer el Cub Bàsquet Igualada visita la pista del CB Martorell, equip que es troba en zona de descens i que de ben segur que anirà a totes per salvar la categoria.

Compartir