Toni Bou amb Àlex Canales ja té company anoienc dins l’equip oficial Montesa-Honda

Començar la temporada amb una segona posició final no és pas un mal inici en qualsevol esport, aquest, però no és el cas del pierenc Toni Bou que amb la Montesa va ser segon al trial madrileny que encetava el mundial sota sostre. Ja tindrà temps de recuperar punts al llarg del campionat, però el segon lloc del podi no és un lloc al qual està acostumat el campió Toni Bou.

Al final del trial Bou comentava: “Ha estat un dia estrany. Hem guanyat la primera volta i la Súper Pole, a més d’aconseguir un zero en la primera zona de la final, però m’han acabat posant un cinc. Ens havien dit que podíem saltar-nos la part final, però sembla que hi ha hagut un malentès i no era així. És una llàstima perquè d’haver sumat un zero aquí hauríem tingut moltes més opcions de guanyar, però la realitat és que a partir d’aquesta primera zona he perdut els nervis i les coses no han sortit bé.

Aquestes coses passen i cal aprendre d’elles. Per sort, en l’últim instant hem pogut recuperar-nos per a acabar signant la segona plaça”.

Montesa fitxa a Àlex Canales

És sens dubte la notícia de l’any per l’esport del motor igualadí. Per qualsevol pilot de trial és fer el cim el fet que el millor equip del món el fitxi.

El dimecres dia 18 d’aquest mes de desembre el pilot de La Pobla de Claramunt va complir vint anys i quin millor regal que Montesa la marca amb la qual el pierenc Toni Bou ho ha aconseguit tot, a partir d’ara pugui gaudir de ser pilot oficial de la marca.

Canales deia això: “Estic molt feliç d’anunciar que, a partir de la temporada que ve, formaré part de l’equip Montesa-Honda. És un somni fet realitat unir-me a aquest equip guanyador, cosa que sempre havia desitjat des que vaig començar al trial.

El 2025 debutaré a la categoria TrialGP del Mundial i la TR1 del Campionat d’Espanya. Afronto aquests reptes amb moltíssima il·lusió i amb el compromís d’aprofitar i gaudir al màxim aquesta oportunitat.

Vull agrair la marca i l’equip per confiar en mi. Ara comença una nova etapa plena de reptes i objectius que estic llest per fer front. Anem a totes!”