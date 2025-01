Tolerància zero als okupes

El problema de l’ocupació il·legal d’habitatges ha tornat a ser un assumpte de primera plana arran d’una situació realment surrealista que s’ha viscut aquests dies a Girona, i de la que molt se’n parla. Aquest, malauradament, no és un fenomen puntual o aïllat, sinó que s’ha convertit en un veritable problema social. La situació ha motivat a l’ajuntament gironí ha demanar un canvi de la llei, i diversos consistoris ultimen la presentació de mocions municipals en aquesta línia.

Si malament està apropiar-se d’un habitatge, deshabitat o no, pitjor nom té fer-ho aprofitant l’absència del legítim propietari per colar-se i instal·lar-se a casa seva, i impedir-ne l’entrada per molt desesperat que l’okupa estigui, iniciant així el veritable calvari de denúncies i periples pels jutjats a què s’enfronten els veritables propietaris dels habitatges ocupats per intentar recuperar el que és seu.

Cal, més d’hora que tard, que el Congrés aprovi un text legislatiu adequat a la dimensió del problema, perquè la normativa actual és laxa i no s’ajusta a la lamentable realitat en què s’ha transformat l’ocupació il·legal d’habitatges al nostre país, i no ofereix solucions jurídiques que permetin el desallotjament ràpid, la qual cosa agreuja el problema tant per als legítims titulars de els habitatges com per a les comunitats de propietaris i veïnats que veuen alterada la rutina diària, per problemes de convivència i d’inseguretat.

El municipalisme hauria de reclamar de manera contundent que el govern afronti aquest problema que preocupa als ciutadans i es posi a treballar i aprovar un marc jurídic adequat i precís, partint de la tolerància zero, cap a aquest fenomen.

L’ocupació il·legal no s’hauria de confondre amb la necessitat d’un habitatge o situacions de risc d’exclusió social, perquè la defensa del bé privat és un dels drets més bàsics de la justícia, des de fa més de dos mil anys.

Cal que els ajuntaments anoiencs, perquè l’ocupació il.legal és un problema també molt important a la comarca, facin un pas endavant en exigir resoldre una de les majors preocupacions de la societat.