Toca seguir remant

I encara més fort. Toca no abaixar els braços i apretar encara més fort. Com més complicat més amunt han d’anar. I amb més determinació. Dimarts a Girona s’hauran de posar ben alts per intentar recuperar els punts que dissabte es van escapar de Les Comes.

L’equip no va jugar un bon partit però va lluitar contra el marcador advers des d’un bon principi. La realitat és que tampoc no va tenir la sort de cara perquè l’empat se li va escapar als últims 5 minuts després d’haver aconseguit empatar fins a 3 cops.

Es van avançar els visitants amb un gol de Benito al minut 2 i mig. Els arlequinats van poder restablir la igualada amb un tir exterior de Palau. L’ex-IHC Dani Rodríguez va tornar a avançar als osonencs amb una acció individual en una contra de costa a costa però a falta de 78 segons Bars va tornar a mostrar el seu encert des del punt de penal per tornar a empatar. Amb 2 a 2 es va arribar al descans.

A la segona meitat, la mateixa decoració però amb pitjor final. Soler d’un remat al primer pal va tornar a desequilibrar el marcador. L’IHC ho va seguir intentant i Yeste aprofitant un rebot va fer el 3 a 3 amb un tir des de la frontal. Però a falta de 5 minuts Genís… en una bola sense control (i mig botant) va posat l’estic i va fer el 3 a 4 definitiu.

Ara els igualadins entrenaran avui dilluns per intentar oblidar aquesta ensopegada i per concentrar-se només en el partit de Girona d’aquest dimarts, un altre equip ple d’ex-igualadins com Jaume Llaverola o David Carles. Encara més que mai l’equip haurà de pensar exclusivament en el partit a partit.