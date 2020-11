Igualada farà testos antígens ràpids massius entre dimarts i dijous

L’Hospital Clínic i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en col·laboració amb els ajuntaments i els centres de salut de la Conca d’Òdena, porten a terme el Certify·Health, un projecte suportat per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia que té com objectiu desenvolupar certificats mèdics digitals que recullin informació sobre cada persona en relació amb la COVID-19. Per això fa unes setmanes ja van fer testos serològics a Vilanova del Camí i aquesta propera setmana, entre dimarts, dimecres i dijous se’n faran també a Igualada. Les proves es faran a l’Escorxador entre 9 del matí i 7 de la tarda de forma ininterrompuda. En total, està previst que al conjunt de la Conca d’Òdena es facin fins a 3.700 tests serològics.

Aquests test serològics indiquen si es tenen infeccions actives (IgM) o si s’han superat infeccions (IgG) del coronavirus SARS CoV-2 i per tant, s’han desenvolupat anticossos que podrien proporcionar immunitat.

Les persones que voluntàriament vulguin fer-se el test no poden tenir cap símptoma compatible amb la COVID i hauran de signar un full de consentiment. En cas que el test se’l facin persones menors d’edat, aquest consentiment l’hauran de signar els pares o els tutors legals. La prova no es pot fer a menors d’un any.

Per a la realització de la prova serològica serà necessària l’extracció d’una gota de sang del dit amb una petita punxada. El resultat de la prova es comunicarà en un màxim de 24 hores, bé per SMS, bé per correu electrònic.