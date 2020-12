Territori Cultura: Propostes editorials infantils per aquest Nadal

6 llibres i contes de 6 editorials diferents

Quan un nen llegeix, desenvolupa habilitats com ara el raonament, la memòria i l’atenció. Llegir un conte de fades, una novel·la o un assaig fins al final vol dir ser capaç de completar la tasca de la lectura. La satisfacció que es deriva d’això és un bon combustible per a l’autoestima. Si produeix satisfacció acabar un llibre a una persona gran, imagina’t a un nen!



Els Supertafaners XXL Viatgem al futur!, Vox

La ciència avança sense aturar-se i amb aquest llibre els Supertafaners, que ho volen saber tot, obren la porta a conèixer un futur que ja és aquí. El llibre consta de 365 preguntes, una per a cada dia de l’any, agrupades en diferents capítols temàtics per saber com seran les professions del futur, la medecina, l’escola, els animals, els transports, els robots, els viatges espacials, etc.

Construeixo el sistema solar, Larousse

El planeta Terra és un dels molts astres que orbiten al voltant del Sol. La Terra, el Sol i molts altres cossos celestes – planetes, satèl·lits, asteroides i cometes – formen el sistema solar.

El gnom de balcó, Bindi Books

En Gretten, un gnom de balcó, era feliç imaginant en quina classe de jardí meravellós el posarien. Però el dia que el van comprar, no el van portar allà on havia somniat… Una divertida història que ens mostra com la felicitat, sovint, està a les nostres mans.



Així mengen els animals, Cossetània

Sembla ben bé una barreja d’un castor, un ànec i una llúdriga; i, a més a més, no té estómac. Pobre ornitorinc! Què deu menjar? Sigui el que sigui, no consumeix tant —ni de lluny!— com l’elefant, que pot arribar a endrapar fins a tres-cents quilos de menjar en un dia.



El polsim màgic, Comanegra

Jordi Cuixart ens regala una lliçó de vida a través de la història de la Iakun, il·lustrada per Oriol Malet. Vet aquí que, fa molts i molts anys, hi havia una noia que es deia Iakun. Vivia a pagès, en un llogaret anomenat Eneka. A les nits, de camí cap a casa, es quedava embadalida mirant els estels. De gran, la Iakun volia ser astronauta. Ho va aconseguir, i la seva història és una autèntica lliçó de vida.

Divuit poemes de Nadal i un de Cap d’Any, Mediterrània

Els poemes de Joana Raspall que recull aquest nou llibre són majoritàriament inèdits i, com apunta el seu títol, de temàtica nadalenca, per a ser recitats dalt de la cadira.

Text: Toni Rufo, Socpetit.cat Fotos: Editorials Vox, Larousse, Bindi Books, Cossetània, Comanegra i Mediterrània

