Temps de grip i refredat: quan cal anar al metge?

La grip comença de forma brusca i els símptomes són febre elevada (superior a 38ºC) tos, mal de cap i malestar general. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes.

La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és seguir aquests consells: renta’t les mans sovint, utilitza mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar, beu aigua sovint, posa’t mascareta cobrint nas i boca, ventila els espais tancats, vacuna’t contra la grip si tens més de 60 anys, pateixes de malalties cròniques o si estàs embarassada.

El refredat en canvi és una malaltia lleu provocada també per un virus. Més de 200 virus diferents poden causar refredats però no hi ha tants virus que puguin causar la grip.

Els símptomes del refredat són la congestió nasal, els mocs, el mal de coll i de cap, la tos i els ulls plorosos. Acostuma a començar pel nas i per la gola, i després pot baixar als bronquis.

Generalment, un refredat es resol espontàniament sense necessitat de tractament en un termini d’entre 3 i 7 dies, tot i que algunes persones poden continuar amb símptomes fins a dues setmanes. Les persones adultes poden patir entre dos i cinc refredats l’any, i els infants, entre sis i deu l’any.

El refredat no s’ha de confondre amb la grip o la covid-19, dues malalties que també són causades per virus, afecten les vies respiratòries i produeixen símptomes similars. Malgrat això, presenten algunes diferències bàsiques:

El refredat no provoca febre o, en tot cas, febrícula (menys de 38 °C). La grip i la covid, en canvi, acostumen a causar febres altes.

El refredat se supera en pocs dies, mentre que la grip dura una o dues setmanes i la covid es pot allargar molt més.

Les complicacions són menys freqüents en el refredat que en la grip i la covid-19.

Els antibiòtics no són útils per tractar la grip, la covid-19 o el refredat, perquè només són eficaços en malalties provocades per bacteris, no per virus.

De fet, no hi ha cap medicament que el curi la grip, el refredat o la COVID-19, però n’hi ha alguns, com ara el paracetamol, que ajuden a millorar-ne els símptomes: el mal de cap, la febre i les altres molèsties.

També es poden seguir una sèrie de recomanacions útils per alleugerir els símptomes tant de la grip com del refredat i la covid-19:

Descanseu i tingueu cura de la vostra salut. Beveu aigua, sucs, brous o infusions. Si no teniu gana, no cal que mengeu aliments sòlids.

No fumeu. Pot ser un bon moment per deixar definitivament el tabac.

Per a la irritació de la gola van bé els caramels sense sucre. Eviteu tossir i gargamellejar si no és per treure mocs: quan tossiu us rasqueu la gola i augmenteu la irritació i la tos.

És molt important que no deixeu cap altre tractament que estigueu seguint si patiu la grip, refredat o covid-19.

Quan cal atenció mèdica?

En la majoria dels casos, podeu passar la grip, el refredat i la covid-19 sense ser atesos per cap professional sanitari però si teniu dubtes, podeu adreceu-vos al 061 Salut Respon o al vostre CAP. En alguns casos, sí que caldrà atenció mèdica. Consulteu el metge o la metgessa de capçalera si teniu sensació d’ofec, febre alta o sou una persona gran o amb malaltia crònica. En el cas dels infants, adreceu-vos als professionals sanitaris si:

L’estat general empitjora, tenen somnolència o estan decaiguts.

Tenen dificultat per respirar, respiren molt de pressa, se’ls marquen les costelles, mouen molt l’abdomen o se’ls enfonsa el pit.

Són nadons de menys de 3 mesos i tenen febre.

En els altres casos, s’ha d’evitar la utilització dels serveis d’urgència hospitalaris, si no és amb indicació mèdica. Recordeu que la utilització racional dels serveis d’urgències evitarà que es col·lapsin i permetrà que s’atenguin adequadament els casos greus.

