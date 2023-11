A la Sala Municipal, llueixen les més rellevants fotografies del Premi Procopi Llucià 2023

Publicitat

Al costat del “Millor Autor” del Certamen Internacional del Premi Procopi Llucià de Fotografia, la Sala Municipal -aquests dies- mostra les altres fotografies premiades a la mateixa convocatòria, organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, amb motiu de la 28a edició dels Premis Ciutat d’Igualada; l’acte que, a més de la Fotografia, reconeix diferents àmbits culturals, artístics i socials.

En nom de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, no sense agrair un any més la reeixida participació i felicitar a guardonats/des; personalment, en tant que vocal de comunicació de l’esmentada entitat i mantenidora del Premi de Fotografia Procopi Llucià, proposo d’inexcusable descoberta algunes de les més notòries obres premiades d’enguany, a partir de la deliberació del Jurat constituït per: Raimon Moreno Hidalgo, Raul Villalba i Trinley Paris (fotògrafa premiada el passat 2022), reunit on-line el passat 14 de juliol: Millor Fotografia Monocrom, de Ken Ang, de Singapur, amb l’obra “The Crane”; Millor Fotografia Color, de Carmen Gavilán, de l’Estat espanyol, amb l’obra “Un mundo por descubrir”; Millor Fotografia Vins i Escumosos, de Sabrina Garfoli, d’Itàlia, amb l’obra “Whine not?” i Millor Fotografia Emocions i Relacions Humanes, de David Wheeler, de Gran Bretanya, amb l’obra “Reunited”, a més de la Medalla d’Or FCF, de M. Victòria Planas, amb l’obra “Racimo de uvas”; i, Medalla d’Or AFI, de Carmen Gavilán, les dues, autores de l’Estat espanyol.

Compartir