Taula rodona sobre com preparar-se als centres de dia i residències per evitar repetir el desastre de la pandèmia

El Consell Comarcal de l’Anoia ha acollit la taula rodona “Estem preparats per a una nova pandèmia? Situació als centres de dia i centres residencials”, promoguda pel Consell de la Gent Gran de l’Anoia dins de la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans.

El vicepresident del Consell, Jordi Cuadras, explicava que “la pandèmia va entrar amb força als centres de dia i residències de la gent gran i com a societat no ho vam fer bé. Malgrat que els professionals van fer un treball titànic, es va deixar la nostra gent gran en una situació d’indefensió i vulnerabilitat. Un dels punts a fer i que correspon a l’administració, és incorporar molt més el vessant salut en aquest equipaments. La impotència que van sentir els professionals, la que van sentir les famílies que no podien visitar els seus avis i la dels mateixos usuaris no es pot tornar a repetir”.

La taula rodona va proposar millorar la coordinació amb els diferents organismes de l’Administració, protocols més individualitzats per a cada centre i per a cada usuari, tenir en compte la infraestructura del centre, contemplar les necessitats i opinions dels usuaris, recolzament i suport als centres pel que fa als professionals, repensar el model d’atenció a les persones grans, promoure l’Atenció Integrada Social i Sanitària a través de l’Agència i tenir en compte que en contextos de crisis socials i sanitàries hi ha repercussions multinivell, provocant pobresa i les conseqüents situacions que provoca en les persones grans.

Així mateix, cal tenir en compte el paper de la dona en aquest context i la discriminació que pateix. També s’ha destacat la importància de l’existència de les residències i la seva atenció quan es parla de polítiques generals, la capacitat de reorganització i flexibilització dels rols professionals i de les tasques, a necessitat i importància de tenir cura emocional i acompanyament a les persones professionals, la consciència de canvi de paradigma posant la persona i les seves decisions al centre, la importància en la humanització de les cures, el promoure serveis més petits, més inclusius i més humans, l’aposta pel servei d’atenció domiciliària perquè la cura i atenció es pugui dur a terme en el propi entorn comunitari de la persona gran i la importància de la coordinació entre les administracions i les entitats.

A la taula hi eren també el president del Consell de la Gent Gran de l’Anoia, Enric Esquer, Montse Clemente, directora tècnica del Consorci Sociosanitari d’Igualada; Marta Betrán, directora de la Residència La Torreta; Sònia García, infermera d’Àuria Grup; Alícia Fernández, referent comunitària de dependència del Consell Comarcal; i la doctora Laia Cases, metgessa d’Agència de Salut Pública de Catalunya.