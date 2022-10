L’ICS Catalunya Central impulsa una Campanya per evitar el malbaratament alimentari a les llars

L’equip de dietistes-nutricionistes de l’ICS Catalunya Central ha impulsat una campanya contra el malbaratament alimentari amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació, celebrat aquest divendres, 16 d’octubre. S’han difós cartells als Centres d’Atenció Primària (CAP) de l’Anoia i també s’han programat diverses xerrades i tallers per promoure una alimentació sostenible i evitar que es llencin aliments a les llars.

A Catalunya es malbaraten més de 260.000 tones d’aliments cada any, 35 kg de mitjana per habitant. Prop d’un 60% es llença a les llars. Amb aquest menjar es podrien alimentar 500.000 persones durant tot un any, segons xifres de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Per tal d’evitar el malbaratament, les dietistes-nutricionistes de la Catalunya Central volen fer arribar a la població consells pràctics com ara planificar un menú setmanal, no fer la compra amb gana, prioritzar els aliments amb data de caducitat més pròxima, comprar productes de temporada, revisar les temperatures de la nevera i el congelador, preparar les racions adequades a l’hora de cuinar, buscar idees per reutilitzar aliments preparats o demanar per emportar el menjar que no ens acabem al restaurant.

A més, aquest mes els equips d’atenció primària han programat diverses activitats entorn de l’alimentació:

17 D’OCTUBRE

Xerrada “Nutrició i salut mental”. Biblioteca de Piera, 16h. A càrrec d’Alba Creus, dietista-nutricionista del SAP Anoia. En el marc de les accions pel Mes de la Salut Mental a Piera.

19 D’OCTUBRE

Xerrada “Salut i càncer de mama”. La Lliga de Capellades, 16h. A càrrec de Laura Balaguer, dietista-nutricionista del SAP Anoia, i Anna Trapé, referent de benestar emocional comunitari. Amb motiu també del Dia Mundial de Càncer de Mama.