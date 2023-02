Som-hi exigeix a la Generalitat que posi data al retorn de la Pediatria al CAP de l’Estació

El grup municipal d’Igualada Som-hi demana a la Generalitat que posi data a la reobertura de la Pediatria al CAP de l’Estació. Ja fa tres mesos que la formació va aconseguir que el Parlament aprovés la demanda de reobrir aquest servei i que la Generalitat anunciés que tornaria la Pediatria però des d’aleshores no se n’ha sabut res més. Un cop passat aquest termini, Igualada Som-hi reemprendrà les accions per seguir defensant el retorn de la Pediatria i reclama a la conselleria de Salut que marqui urgentment una data al calendari.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament i candidat a l’alcaldia d’Igualada, Jordi Cuadras, explica que “veiem amb incredulitat i indignació com la Generalitat no es pronuncia sobre aquesta qüestió malgrat haver-se compromès a instància del nostre grup a reobrir la Pediatria. Com que això no ha estat així, exigim a la conselleria de Salut que posi data a aquest retorn. Defensem Igualada, defensem la sanitat pública i fem sentir la veu de la nostra ciutat per garantir el dret de les famílies a que els seus fills i filles siguin atesos al seu CAP i no haver d’anar a visitar-se a Vilanova”.

La regidora d’Igualada Som-hi, Irene Gil, denuncia que “deixar el CAP de l’Estació sense Pediatria és completament injust per totes les famílies que necessiten aquest servei. No podem acceptar que aquest servei continuï sense prestar-se en aquest centre d’atenció primària de la nostra ciutat. Moltes famílies no disposen de vehicle propi per anar a visitar-se a Vilanova o no tenen els recursos econòmics necessaris per assumir els 6 o 8 euros d’anada i tornada que costa el transport públic en tren o autobús”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta denuncia, també, el greuge que representa que el CAP Igualada Nord de les Comes sí que tingui el servei de Pediatria i el CAP de l’estació no en tingui: “És injust que dins d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a un altre vulgui dir tenir pediatre o no tenir-ne i haver d’anar a un altre municipi per ser atès. Cal que totes les famílies siguin tractades per igual i tinguin accés als mateixos serveis dins una mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri o a un altre”.

Igualada Som-hi portarà una moció al Ple del proper dimarts a l’Ajuntament per exigir a la Generalitat que posi una data al retorn de la Pediatria al CAP de l’Estació. La formació progressista espera que la moció rebi el suport de tots els grups i es pugui fer un acord de ciutat al respecte, tot i que recorden que va ser durant l’etapa d’Alba Vergés com a consellera de Salut quan es va tancar la Pediatria del CAP i que el govern de Junts per Igualada, al Ple del 21 de desembre de 2021, no va donar suport al retorn.