Jordi Madrid es presentarà a l’alcaldia de Piera amb un grup independent

L’exalcalde de Piera, Jordi Madrid, ha anunciat aquesta setmana que es tornarà a presentar com a alcaldable a les properes eleccions municipals. Aquest cop, però, ho farà abandonant la disciplina d’Esquerra i encapçalant una llista d’independents. Madrid ho ha anunciat a través d’un comunicat en què ha carregat durament contra l’actual govern municipal, format per Junts i PSC i que el van fer fora de l’alcaldia amb una moció de censura el 2021. “Crec que la màxima expressió democràtica és posar els càrrecs a disposició de la gent. Per aquest motiu i perquè son molts els projectes que el nou Govern s’ha encarregat d’aturar, que un grup de gent independent, fora dels partits convencionals, amb renovada il·lusió, hem decidit presentar-nos a les properes eleccions municipals. Volem donar la clau a la gent, el seu vot restablirà o no, allò que creiem que mai s’hagués hagut de trencar”.

L’exalcalde pierenc també justifica les actuacions del seu mandat i denuncia que la secretaria i la interventora de l’Ajuntament “es van inventar dues denúncies”. La es tracta d’una denúncia a antifrau per dissenyar unes targetes moneder per ajudar als nens de famílies vulnerables que no tenien menjador a l’època nadalenca, una denúncia que Madrid apunta que no ha tingut cap mena de recorregut.

Madrid també assegura que “veient que la primera denúncia no va funcionar, es va presentar una segona denúncia, ara a fiscalia, pel nomenament i jerarquització de dos caps de policia donada la situació de pandèmia”. Aquesta denúncia no va passar ni el primer tràmit al jutjat i ha estat arxivada.

Segona l’exalcalde de Piera, aquestes dues denúncies van ser aprofitades per Josep Llopart, de Junts x Piera, fent-ne l’argument per presentar una moció de censura junt amb el PSC de Javier Perellón i Sandra Bernad d’Ara és Demà. “Van forjar un relat fantàstic, que va afectar la meva credibilitat dins de la meva pròpia formació política i va donar cobertura a les seves ànsies de poder, muntant una moció esperpèntica on la 3a força política, amb qui compartiem Govern, va assaltar l’alcaldia que la ciutadania li havia negat, de la mà del PSC i Comuns”.

Madrid tanca el seu comunicat explicant que “dos anys després, no vull ni puc normalitzar aquest fet, vull tornar a assumir la responsabilitat de canalitzar la indignació que van sentir molts pierencs aleshores, vull desemmascarar la conxorxa en contra de la meva persona i alcalde en aquell moment, amb unes acusacions falses que mai s’han dignat a corregir una vegada han sabut que la justícia m’havia exonerat de qualsevol acte delictiu”.