Soldó i Carol prenen el relleu com a gegants de Vallbona

El bandoler Soldó i la pagesa Carol van prendre el relleu com a gegants de Vallbona de la Roser i Bartomeu durant els actes de bateig de diumenge 17 de setembre. La celebració va comptar amb els padrins dels nous gegants, les colles dels Gegants de Piera i els Gegants de la Pobla de Claramunt, així com la Colla Gegantera de Masquefa , els Gegants de Vilanova d’Espoia i els Capgrossos de la Pobla.

Les feines de preparació de la celebració van començar a les 7 del matí al camí del cementiri. Cap a les 9 del matí van arribar les quatre colles convidades, unes 130 persones, que van plantar els gegants abans de l’esmorzar de germanor: botifarres a la brasa amb mongetes seques, pa amb tomàquet, amanida i cafès. Cap a les 11 del matí va començar la cercavila des del Parc de la Balç que va recórrer el nucli antic fins a arribar a la plaça de l’Església. Una darrera l’altra, totes les colles van ser presentades amb el nom dels gegants, l’any de construcció , l’alçada i la població, abans d’entrar a la plaça amb el ball propi.

Tot seguit va arribar el moment de l’emblemàtic relleu entre la colla vella i la nova de Gegants de Vallbona, entre l’antic cap de colla i el nou cap de colla provisional. Als parlaments, l’alcaldessa de Vallbona Meritxell Baqué va ressaltar l’orgull que suposa veure renéixer una colla gegantera, tant per al poble com per a la cultura catalana. També van parlar els caps de colla dels Gegants de Piera i dels Capgrossos de la Pobla com a padrins de l’acte, que van rebre com a detall una rajola de ceràmica com la resta de colles, feta a mà per una artesana de Vallbona . Després va arribar el ball de les dues parelles de gegants de Vallbona, vells i nous, als quals es van acabar sumant també els de les colles padrines. Finalment es va fer el ball solemne, l’últim ball de la Roser i el Bartomeu, gegants vells de Vallbona. La pluja va fer interrompre els actes a la plaça breument, obligant a entrar en alguns moments els gegants a l’església perquè no es mullessin. La celebració del bateig dels nous gegants va acabar amb una nova cercavila de tornada al Parc de la Balç, durant la qual diferents cases amb les quals s’havia acordat van oferir a les colles porrons amb cava, refrescos i un pica-pica.

Vallbona va decidir construir gegants nous atès que els anteriors pesaven molt i eren difícils de portar. L’Ajuntament va demanar als vallbonencs com volien que fos el disseny i com volien que es diguessin els nous gegants a través d’un procés participatiu. Així, la consulta va resultar en la construcció de dos gegants nous d’uns 3,5 metres d’alçada, la pagesa Carol i el bandoler Soldó, que van construir els artesans geganters del taller Gabins de Torelló.