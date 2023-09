La Pro-Vegueria Penedès es reuneix amb els diputats de les quatre comarques

El passat dilluns, dia 18, va tenir lloc a l’ Ajuntament de Vilafranca una trobada entre la Comissió del Pla Territorial de l’ associació Pro Vegueria Penedès i els Diputats i Diputades de les 4 comarques de la Vegueria al Parlament de Catalunya, per tractar de manera monogràfica del sistema ferroviari, tant de passatgers com de mercaderies pel Corredor Mediterrani, amb l’ objectiu de compartir i activar la proposta que va fer la Generalitat fa uns 10 anys de construir l’ Eix Tranversal Ferroviari, que hauria d’ enllaçar Lleida amb Tàrrega i Cervera, donar servei a Igualada i, des d’ allà fer un ramal cap a Martorell per arribar a Barcelona i, quan fos possible, un altre cap a Girona.

Per part de PVP hi estava present el seu president, Jordi Cuyàs (Alt Penedès) junt amb els membres de la comissió Pep Solé (Anoia), Jesús A. Magallón (Alt Penedès) i Jordi Sànchez i Pau Batlle (Baix Penedès); aquest va fer una detallada exposició de la situació límit en que està el sistema ferroviari a Catalunya on, a banda de l’ AVE, no s’han fet noves línies en tot un segle, quan el que es pretén és que cada cop tant les persones com les mercaderies vagin en tren i no per carretera. Dels 8 diputats i diputades al Parlament que hi ha a la Vegueria varen poder assistir-hi 6, representant a les 4 comarques i als 4 grups polítics que hi tenen representació: Erc, JxC, PSC i Comuns; concretament Alba Vergés i Jordi Riba de l’ Anoia, Lluïsa Llop i Ester Vallés de l’ Alt Penedès, Yolanda Lòpez del Baix Penedès i Adrià Guevara del Garraf.

En el transcurs de la trobada hi va haver total coincidència en que no es podrà millorar de manera important ni el servei de Rodalies ni el de Mercaderies si no es construeix aquest Eix Transversal Ferroviari que, banda d’ equilibrar i ser un instrument de país, donaria solució a la mobilitat de l’ Anoia, alhora que podria millorar molt la de l’ Alt i Baix Penedès i no utilitzar el Garraf com un lloc de pas quan es satura la línia interior. Aquesta solució també dona resposta al moviment de Tarragona “Mercaderies per l’ Interior” sense crear nous problemes. Els Diputats/des es van comprometre a fer arribar al Parlament i al Govern aquesta visió del tema, que hauria de quedar reflectida en la proposta del Pla Territorial del Penedès, en la proposta d’ Avanç que s’ha de fer pública en els propers mesos. Així mateix es va valorar la importància de la reunió dels Diputats /des de la Veguera, com a càrrecs escollits per la ciutadania de forma directa. Els reunits van acordar trobar-se abans de final d’ any per valorar la marxa de la proposta.