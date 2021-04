S’obre, al costat del Parc Central, un nova zona d’esbarjo per a gossos

Des d’aquest dilluns 19 d’abril, Igualada compta amb una nova zona d’esbarjo per a gossos situada al costat del Parc Central, entre el Carrer de França i l’Avinguda Catalunya. La nova zona té 850m2, és la més gran que hi ha actualment a la ciutat, i se suma a les altres quatre zones repartides en d’altres barris d’Igualada. La nova zona donarà servei principalment als veïns del barri de Poble Sec, barri Montserrat i Barri de les Flors.

Com la resta de zones d’esbarjo, l’espai té el perímetre delimitat per tanques, a l’interior hi ha bancs perquè hi puguin seure els propietaris, expenedors de bosses per recollir els excrements, papereres on dipositar-les i una font amb un abeurador adequat perquè els gossos puguin beure sense dificultats. A l’entrada hi ha rètols que informen sobre l’obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l’espai.

Aquesta nova zona d’esbarjo per a gossos se suma a l’espai que hi ha al Carrer de les Comes, al barri Set Camins; la zona que hi ha ubicada al barri del Rec; la zona situada al barri de les Flors al carrer Mossèn Josep Forn i la zona que hi ha al barri de Les Comes al carrer d’Irlanda.