S’entreguen més de mil signatures per a tenir una comissaria de Mossos a Calaf

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha visitat aquest dimecres l’Ajuntament de Calaf, on l’alcalde de la localitat, Jordi Badia, li ha fet entrega de 1071 signatures que els vilatans i els comerciants calafins van recollir el passat mes de febrer amb l’objectiu d’instal·lar una comissaria de Mossos d’Esquadra a la població.

“Tenint en compte que la vila de Calaf té una població de més de 3.500 habitants, que hi hagi 1071 signatures, vol dir que la preocupació és molt gran”, ha manifestat l’alcalde. “Calaf és una zona amb molta ocupació il·legal, amb tots els problemes de drogues i delinqüència que això comporta”, ha subratllat. “Abans als pobles es vivia tranquil, es podia deixar la porta oberta, però ara la inseguretat és molt gran”, ha afegit.

L’alcalde també ha explicat que “es produeixen episodis de delinqüència i no tenim capacitat per reaccionar, perquè únicament comptem amb tres vigilants municipals i estem molt lluny de les comissaries més properes”. En aquest sentit, ha remarcat que “moltes vegades, per la dificultat que suposa anar fins a Igualada per a formalitzar una denúncia, la població únicament denuncia els delictes més greus”.

El conseller ha reconegut la problemàtica que suposa no disposar d’una instal·lació policial fixe a la localitat i ha destacat que “haver de desplaçar-se fins a Igualada per a posar una denúncia és inviable”. “El que estem fent en casos com el de Calaf, és instal·lar una Oficina d’Atenció Ciudadana”, ha explicat el conseller, que s’ha compromès a estudiar-ne l’obertura d’una d’aquestes a l’antic parc de bombers de Calaf.

Una demanda històrica

La campanya de signatures ha estat fruit del constant degoteig de queixes dels vilatans de Calaf i els seus voltants, que han vist minvada la seva seguretat. La distància de 25 km amb Igualada, la població més gran i propera a Calaf, fa que la localitat i els pobles veïns siguin un atractiu per molts lladres.

Anys enrere, la localitat havia tingut una caserna de guàrdia civil, i amb la seva presència, els robatoris a comerços, habitatges o a peu de carrer, eren mínims. No obstant això, actualment la població únicament compta amb tres vigilants municipals.