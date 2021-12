Selecció per competències: les actituds del líder i l’èxit, o no, del procés

S’està parlant actualment, potser en excés, de la necessitat que el líder o responsable tingui les competències digitals necessàries per canalitzar la necessària i convenient digitalització de l’empresa, o departament, buscant l’ineludible objectiu d’incrementar la competitivitat imprescindible per al futur, que ja ens espera a tocar. Fins aquí no hi ha cap objecció a tan palpable afirmació i m’uneixo a ella.

Així mateix, es parla, potser aquest tema ja és més recurrent, de les competències, mal anomenades toves necessàries, per exercir un lideratge efectiu.

Una altra temàtica reiterada, ja avorreix…, és la dels tipus de lideratge.

A Talentia Gestió desitgem focalitzar-nos en un factor que hauríem de tenir en compte les empreses que oferim serveis de selecció de personal per competències: la necessitat de conèixer les actituds del líder davant de l’inici d’un procés de selecció de personal.

La nostra experiència ens indica que per a un eficaç èxit en un procés de selecció, si és imprescindible que el candidat s’adapti a les competències requerides per al lloc encara ho és més que les seves competències es complementin amb les del responsable del departament, secció o líder de l’empresa i és en aquest darrer punt on rauen molts dels fracassos en els processos de selecció, el qual no és altre el desconeixement per part del reclutador de les actituds del responsable o líder del nou empleat.

Conèixer les actituds de la persona que dirigirà al candidat és crucial, ja que davant d’un cv i unes actituds impecables de l’aspirant ens podem trobar un tipus de lideratge que no s’adapti en absolut al postulant, cosa que ja sabem com acaba, o amb acomiadament o amb renúncia. Estalviar-nos aquest mal tràngol només es pot aconseguir amb un delicat treball de recerca previ a l’inici del procés, el qual no és gens ni senzill ni fàcil però si cal, si es vol assolir l’èxit en un procés selecció de personal per competències, per suposat.

A l’era de l’AI, dels algoritmes i dels innovadors software de reclutament (no de selecció), una cosa tan fonamental com l’adequació de competències requerides per al lloc amb les competències del líder, al perfil competencial del candidat, continua estant, de moment, en mans experimentades (i humanes).