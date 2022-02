Saps què és l’estrès?

La gran majoria creu que és el que et passa quan hi ha una situació de dificultat i hi ha alguna alteració mental o emocional. Bé, en part tenen raó, però l’estrès pot produir-se per situacions molt diverses com per exemple: pressió a la feina per arribar als objectius, la qualitat del producte, les presses pels terminis d’entrega, discussions amb l’encarregat, amb un company perquè no hi ha suficient llum, sorolls, olors persistents, químics, etc. Aquí no acaba la cosa, ja que l’estrès pot venir per temes personals, com ara: no arribar a final de mes, horaris canviants, discussions amb la parella, fills o familiars, patiment per no poder comprar menjar, casar-se o divorciar-se, mort d’un familiar, jubilació i molts més exemples…

L’estrès emocional si no es treu, canalitza, gasta o s’allibera, s’acumula. Sí, és acumulatiu i ho fa als òrgans vitals. Per tant a la llarga o a la curta es produeix una malaltia i moltes vegades greu. Segurament coneixeu a algú que, quan agafa les vacances de cop té un atac d’ansietat, doncs aquest seria un símptoma que estem passant un estrès important i cal posar fil a l’agulla. També aquells casos de depressió o problemes cardíacs, amb ment molt accelerada, confusió mental, pèrdues de memòria o manca de concentració. De debò, és una pandèmia que està fent molt mal a la societat. La vida corre molt ràpid i ho volem tot per ja. Començar a trobar les pauses diàries per relaxar, distreure i alliberar l’estrès és vital per a la salut i també per al rendiment del dia a dia.

Moltes vegades ens capfiquem amb una tasca i ens canvia l’estat d’ànim i l’humor. Tots sabem que parar cinc minuts fa que quan tornem a la feina la visió sigui diferent i ens podem posar de nou al cent per cent. Aquest hàbit el podem extrapolar a la resta de situacions de la nostra vida i, com ho podem fer? Doncs posant en marxa el que s’anomena “eustrès”, que és el que ens aporten les experiències positives que ens produeixen plaer, tals com: una nova cita, una entrevista de feina, un augment de sou, una carrera esportiva, fer l’amor, el primer petó, quedar amb els amics, sortir a sopar, anar a la muntanya o al mar… A aquest costat de la balança hi hem de posar molta atenció per equilibrar-la i tenir una vida saludable, eficient i constant tal com demana el sistema.

A través dels símptomes podem saber si tenim estrès i quin tipus és, per exemple el crònic: Pressió alta, influença cardíaca, diabetis, obesitat, depressió o ansietat, problemes de pell com erupcions amb picors, problemes menstruals…

Després hi ha altres símptomes que, tot i que semblen més lleus, també són indicadors molt clars: diarrea o estrenyiment, mala memòria, dolors i xacres freqüents, mals de cap, manca d’energia i concentració, problemes sexuals, coll o mandíbula rígids, cansament, insomni, malestar d’estómac, ús d’alcohol i drogues per relaxar, pèrdua o augment de pes.

Quan ens trobem així hem d’aixecar el dit i demanar ajuda, és un acte d’amor propi fer-ho. No podem callar ni permetre que passin aquestes coses, ja que va en contra de la nostra salut. Si no tenim opció, doncs després buscar solucions per alliberar aquestes càrregues. Tenir un pla d’acció per mantenir l’equilibri ens ajudarà a produir les hormones “màgiques”, que són: la dopamina, la serotonina, l’oxitocina, adrenalina, melatonina i algunes més… segur les coneixes o n’has sentit parlar. Doncs la neurociència ens ajuda a conèixer el procediment psicobiològic que es produeix al nostre cos quan sentim les emocions i en aquest cas l’estrès amb el cortisol. Tenir un alt percentatge de dopamina i serotonina ens ajudarà a sentir el plaer i recompensa després d’un esforç, benestar, dormir bé, bona memòria, alta autoestima, bon humor i gana. També vull destacar l’oxitocina que és el sentiment d’amor i confiança. És aquella sensació tan plaent i profunda de quan ens fem una abraçada amb algú que estimem (és també l’hormona que es produeix en el moment del part i quan es dona el pit al nadó). Això sí, ha de ser de mínim 6 segons (està estudiat). Aquesta darrera, amb la distància de seguretat que s’ha indicat pel tema covid no ha ajudat gens. Sembla que fer-se una abraçada és un pecat i com animals gregaris, socials i mamífers forma part intrínsecament de la nostra naturalesa.

La vida evoluciona i nosaltres ens hem d’adaptar als nous temps, els que corren amb vertigen i cal que posem el focus a la salut com a valor primer de la nostra llista.

