Santa Coloma celebra un Aplec del Romesco en format reduït

El passat dissabte, 17 de juliol del 2021, es va celebrar a Santa Coloma el 28è Aplec del Romesco Colomí, organitzat pels Amics del Romesco. La festa, com l’any passat, es va fer en un format més reduït per tal de garantir les normes dictades per PROCICAT, en referencia a la pandèmia Covid.

La tarda es va iniciar amb el concert de sardanes que va es va fer al pati del Castell, on la cobla Mediterrània, va delectar als assistents amb les explicacions i posterior interpretació de les peces, que es varen anunciar per les xarxes socials. La Cobla va agrair el fet de que es decidís tirar endavant la Festa i el respecte i silenci que acompanyà les seves interpretacions.

A les 7 de la tarda va començar el concurs de Romesco a l’hort del Castell, limitant l’aforament a 65 persones. El jurat va estar format per l’alcalde de Santa Coloma, Ramon Mullerat, l’Arnau i el Daniel del grup de Geganters i Francesc Cazzulo per part dels Amics del Romesco.

Es varen presentar a concurs un total de 8 plats, 6 a concurs i 2 sense concursar. Igual que en l’any 2020, els concursants després podien sopar amb els materials i productes que ells aportessin.

Els concursants guanyadors varen rebre un lot de productes colomins com a premi, així com una placa que els acredita com a guanyadors del 1r, 2n i 3er premi del Concurs 2021 de Mestres Romescaires – “Premi l’àvia Romescaire” . En Primer Lloc, va quedar el grup SIKARRA, en Segon Lloc Colla de la Cirera i en Tercer Lloc el Grup FEM PICADA. Els altres grups participants eren Duo Bacalao, Flautistes de Can Curtado i la Cantera del Romesco. I fora de concurs els Amics del Romesco i els bitxets.

Com sempre el jurat va tenir difícil el veredicte, mostra de la qualitat dels participants. Després, i a la fresca, sopar al peu de la torre del Castell, un luxe del qual van gaudir aproximadament unes 80 persones i a porta tancada.

Un dels motius de la Romescada es la promoció d’aquest típic plat colomí. Enguany s’han sumat a la Festa el Bar Rosa, Bar la Caixa, Bar la Segarra, Bar l’Estrella, La Cuina del Domingo i Cal Estripet.

Des dels Amics del Romesco confien que en propers anys es pugui tornar a la normalitat i omplir tota la Plaça Major amb la gran Romescada Popular