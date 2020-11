Aquest cap de setmana era el primer del nou estat d’alarma que estableix el confinament perimetral als municipis, des de divendres a les 6 del matí i fins a les 6 del matí de dilluns. Tot i així era un cap de setmana excepcional, perquè estava permesa la mobilitat dins la comarca si era amb motiu de visitar els cementiris.

La policia local de Vilanova del Camí va instal·lar controls en els accessos del municipi i també va fer vigilància dinàmica amb el reforç de doble patrulla.

En total van aixecar més d’una quarantena d’actes per incompliment de les mesures sanitàries de l’estat d’alarma. Han estat, concretament, 43: la majoria per no respectar el confinament perimetral, també per saltar-se el toc de queda i per no dur mascareta. Dues d’aquestes últimes també van ser per consum de droga.

El perfil dels denunciats que es salten la normativa, segons afirmen des de la Policia Local, és divers. Tot i que en el cas del toc de queda, eren més aviat joves, en el cas del confinament perimetral i de no dur mascareta, es troben de tot. Hi ha qui al·lega desconeixement.

Divendres, les noves mesures que van entrar en vigor per frenar l’augment de contagis per COVID-19 van generar més d’un centenar de trucades a la Policia Local de Vilanova del Camí amb dubtes del veïnat.