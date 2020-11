APROP, el cultiu de l’olivera com a eina de cooperació a Bolívia

L’associació APROP fa 10 anys que treballa per ajudar el poble de Pasorapa, a la regió de Cochabamba (Bolívia), a trobar un cultiu que permeti a la població créixer de manera sostenible i no haver d’emigrar a les grans ciutats.

Pasorapa és un municipi format per diversos nuclis de població, que des de fa dècades pateix una sequera molt greu que ha causat la migració del seus habitants i ha fet empitjorar la seva qualitat de vida. Davant d’aquesta problemàtica, l’ONG INDEPO de Bolívia, va presentar un projecte per intentar resoldre el problema. Una vegada iniciat el projecte es va decidir crear a Igualada l’associació APROP, vinculada molt estretament a la ONG INDEPO.

El cultiu de l’olivera ha estat l’eix principal de la cooperació. Un arbre de les característiques de l’olivera es pot plantar amb certa facilitat a les terres de Pasorapa. La col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada va ser decisiva. En aquests 10 anys s’ha construït un Centro de Capacitación, on s’acullen tots els camperols i les seves famílies per implementar programes formatius de diversos àmbits. També compta amb un alberg per acollir qualsevol visitant que vulgui conèixer el projecte.

El projecte del cultiu de l’olivera s’ha vinculat especialment als nens de Pasorapa. Totes les famílies amb nens han participat en aquest projecte i han rebut una formació específica del cultiu de l’olivera, que s’ha implementat també a l’escola.

Deu anys s’ha trigat per fer sostenible aquest projecte i l’any passat es va poder comprar un trull d’oli d’oliva a l’Arboç, que ja està muntat i produint oli per primera vegada al país de Bolívia. L’objectiu del projecte ja es una realitat, i poblacions veïnes iniciaran treballs per fer més extensiva la producció d’oli. Igualada ha pogut fer realitat un gran projecte de cooperació. Els nens de fa 10 anys ja són joves i no tenen la necessitat de marxar del seu poble, ja que el cultiu de l’olivera i la producció d’oli els ha proporcionat un futur.

Per col·laborar amb l’entitat: aprop.igualada@gmail.com