Sabies què?

« Les empreses familiars són la base de l’estat de benestar i del progrés de la societat; i tenen futur. »

Sabies que el 88,8% de les empreses espanyoles són familiars, generant el 66,7% de l’ocupació total i el 57,1% del PIB? Que el 45,7% d’elles estan en primera generació, el 44,2% en segona, el 7,4% en tercera i el 2,6% en quarta o més? Les empreses familiars, com tot, tenen el seu anvers i el seu revers; comencem per les àrees de millora i acabem per les fortaleses.

El 81% de les empreses familiars no tenen previstos mecanismes de resolució de conflictes entre socis. El 30% no tenen planificada la successió, el 43% la tenen sense assessorament i el 27% amb. La principal causa de fracàs dels processos de relleu és la falta de comunicació en la família (60% dels casos). El 74% no tenen establerta data de sortida dels familiars que treballen en l’empresa. Només el 10% tenen protocol familiar, i el 75% ho consideren totalment innecessari. De les que ho tenen el 53% és principalment d’aspectes patrimonials, prestant poca atenció a la gestió i relleu. Només el 5% de les empreses familiars tenen consell d’administració, d’ells el 69% sense dones, el 57% sense menors de 40 anys d’edat i el 36% sense externs. Només el 4% tenen consell de família formalment constituït, i el 24% ho tenen de manera informal. El 25% dels empleats de les empreses familiars tenen intenció d’abandonar-les, enfront del 17% de les no familiars.

El 75,3% de les empreses familiars van superar la gran recessió 2008-16, enfront del 67,3% de les no familiars. Les empreses familiars obtenen un 66% de confiança, enfront d’un 56% de les no familiars. Gasten un 66% més en innovació, obtenen un 22% més de patents. Les empreses familiars tenen un 4,5% de rendibilitat mitjana anual més que les no familiars. La seva antiguitat mitjana és de 33 anys, enfront dels 12 del conjunt de les espanyoles. Només el 7% tenen com a prioritari per als pròxims dotze mesos analitzar la venda de l’empresa.

Les dades parlen per si sols. Les empreses familiars són la base de l’estat de benestar i del progrés de la societat; i tenen futur. Tenen una sèrie de desafiaments interns que és necessari abordar de manera adequada i en temps oportú. El relleu és un d’ells, les estructures de govern altre. El diàleg intergeneracional és un element clau per a fer-los front amb èxit. Planificar el futur del negoci sense tenir-los en compte és no tocar de peus a terra.