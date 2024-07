Any rere any, els mesos d’estiu estan marcats per diversos debats: el model turístic, les onades de calor i la seva relació amb l’avanç del Canvi Climàtic i un llarg etcètera. Com a conseqüència, entre d’altres factors, de la massificació turísitca, cada cop hi ha més persones que opten per avançar o retardar les seves vacances a mesos on la pressió turística no és tan alta. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que l'agost és el millor mes per fer vacances? Sí

No VotaResultat