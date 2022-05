Roger Argemí queda setè a l’Eurovisió de les llengues minoritàries

Roger Argemí va representar la llengua catalana al certamen Liet International 2022, conegut popularment com l’Eurovisió de les llengües minoritàries. El festival es va celebrar el passat divendres 13 de maig i el cantant igualadí es va classificar en setena posició d’entre les 13 cançons que participaven al certamen. Tots els finalistes representen diferents territoris d’Europa amb llengües pròpies com el frisó, el còrnic, el cors, el danès o el gallec, entre d’altres. Argemí va interpretar la cançó ‘La Contradicció’. És el segon cop que l’artista era escollit per representar el català, després que l’edició del 2020 es cancel·lés per la pandèmia.

A través del seu compte de Twitter, Argemí es mostrava molt satisfet amb l’experiència viscuda a Dinamarca.

Liet International va sorgir l’any 2002 per oferir un escenari a les bandes modernes que canten en una llengua minoritària. Segons informen els organitzadors, en deu anys s’ha convertit en una “alternativa multilingüe del festival d’Eurovisió, amb al principal diferència que està prohibit cantar en anglès”.