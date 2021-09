Revifem Queralt organitza una jornada de sensibilització i desbrossament del bosc

Revifem Queralt organitza aquest dissabte 25 de setembre la seva primera activitat dirigida al públic en general. La plataforma, que va néixer arran de l’incendi forestal del passat mes de juliol i que va afectar unes 1.700 hectàrees dels municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Santa Coloma de Queralt, Les Piles i Pontils, ha organitzat una jornada de sensibilització i desbrossament del bosc, que tindrà lloc als Plans de Ferran, al municipi d’Argençola..

Els principals objectius de Revifem Queralt són dos. Per una banda compartir amb la ciutadania les tasques que es duen a terme a la zona cremada i vetllar perquè aquestes es facin seguint els protocols establerts per l’administració per tal de garantir una reforestació respectuosa amb el medi. Per l’altra, també volen sensibilitzar sobre la importància de tenir uns boscos nets per prevenir incendis com el del passat juliol a través d’activitats com la programada per aquest dissabte 25 de setembre.

En concret, l’activitat del dissabte es dividirà en dues parts, una més teòrica i una altra més pràctica. Amb el mestratge de Joan Teruel, ADF i gestor de recursos naturals, aquelles persones que s’han inscrit a la jornada aprendran com desbrossar un bosc. L’explicació teòrica està prevista per les 10 del matí a Plans de Ferran, i està prevista que duri una hora. A partir de les 11 està previst que comenci la neteja del bosc per equips, que tindrà una durada aproximada d’una hora i mitja.

Les inscripcions a l’activitat estan obertes fins al dia 24 de setembre i ja es compta amb més de 50 participants. L’activitat compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Santa Coloma de Queralt, Sant Martí de Tous, Bellprat i Argençola.

L’incendi de la Baixa Segarra i l’Anoia

L’incendi de la Baixa Segarra i l’Anoia, del dia 24 de juliol, va superar en alguns moments la capacitat d’extinció va estar descontrolat durant tres dies (de dissabte a dilluns) i va arribar a cremar 1.657 hectàrees, amb Bellprat com a municipi més afectat (1.200 hectàrees). Dos mesos després es declarés l’incendi, se’n segueixen investigant les causes. Segons ha explicat l’inspector en cap de l’Àrea General del Cos d’Agents Rurals, Toni Mur, no descarten que pugui haver estat intencionat. En aquest sentit ha recordat que ara fa cinc estius, l’agost de 2016, van enxampar a una persona provocant un foc intencionadament, però que aquest es va poder aturar abans que es propagués. “Hem incorporat aquesta hipòtesi i la investigació és oberta”, explicava. Les altres dues hipòtesis amb les quals treballen és que s’iniciés pel llançament d’una burilla o per l’avaria mecànica d’algun vehicle o maquinària agrícola. Cap de les dues possibilitats, però, ha pogut ser tampoc confirmada.