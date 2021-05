Remuntada vital

CF IGUALADA 4

BALEARS FC 1

Les igualadines tenien un partit a vida o mort. Havien de sumar els tres punts i esperar a que acabin totes les lligues nacionals. El rival que tenien al davant era dels més forts de la categoria, el Balears FC. Calia ser fortes de cap i donar-ho tot sobre la gespa.

Aquesta pressió es va notar molt a les cames de les blaves, que es van mostrar molt nervioses en els primers instants de partit, incapaces de poder sortir jugant i sent sotmeses. Així va ser com al minut 5, en una jugada d’estratègia, les visitants es van avançar al marcador. El panorama era molt negre.

No obstant, les blaves hi van creure i, al minut 11, després d’una gran jugada per banda d’Ari, que feia una passada al punt de penal, perquè Marina empatés el partit. Una bona dosi de moral. I l’enfrontament va millorar, quan en una pilota penjada a l’àrea, va ser aprofitada per Bernadí, que feia el segon gol. S’havien de mantenir les sensacions i el resultat. Durant el tram final de la primera meitat, el duel va calmar-se i no es van veure grans ocasions, tot i que les arribades van ser de les locals.

A la represa, l’equip visitant va avançar la seva línia de pressió i va incomodar a les igualadines. Tot i això, el conjunt blau seguia molt endollat i al minut 57, Marina feia un gran xut per fer el tercer. El partit es posava coll a vall, però s’havia de seguir amb la mateixa tendència.

Al minut 67, les balears van tenir una gran oportunitat, que va impactar al travesser. L’equip resistia a nivell defensiu i, al minut 84, Marina aprofitava una mala cessió de la defensa visitant, per fer el quart i definitiu gol.

Les blaves sumen tres punts importants per tancar la lliga en onzena posició i haurà d’esperar a la finalització de totes les lligues nacionals, per veure si l’any vinent segueixen jugant a Primera Nacional.