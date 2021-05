Mostra Igualada tanca una 32a edició excepcional

Avui acaba la 32a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils, que ha tingut lloc del 26 al 30 de maig. Una 32a edició més necessària que mai que ha suposat el retrobament dels professionals de les arts escèniques per a tots els públics i l’oportunitat de les companyies i artistes per tornar a exhibir les seves creacions.

Tant el públic professional com els espectadors han premiat l’aposta de la Fira per la presencialitat de les propostes artístiques i s’ha fet palès la necessitat dels professionals de retrobar-se i del públic familiar i juvenil de tornar a viure l’experiència de la Mostra en viu. En aquest sentit, s’ha exhaurit un 85% de les funcions programades.

La Mostra 2021 ha comptat amb la participació de 47 companyies, 39 de Catalunya i 8 de la resta de l’Estat. A causa de la situació de pandèmia la Fira no ha comptat amb la participació de companyies internacionals. La Fira d’Igualada ha estat escenari de 9 estrenes.

La Mostra ha tornat a esdevenir un espai de trobada, d’intercanvi d’informació i d’establiment de contactes entre els diferents agents que operen en el sector de les arts escèniques per a tots els públics, registrant un total de 750 professionals de 340 entitats. La Mostra Pro Catalan Arts, a través de la Llotja Virtual, ha organitzat 230 reunions ràpides, 7 espectacles en streaming i una quinzena presentacions de projectes en procés de creació.

La 33a edició de la Mostra Igualada tindrà lloc del 31 de març al 3 d’abril del 2022.

La nova consellera de Cultura, Natàlia Garriga, visita La Mostra

Avui diumenge al matí la nova consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga ha estat a Igualada per visitar La Mostra. A la seva arribada a la ciutat, ha estat rebuda per les autoritats municipals: l’alcalde Marc Castells, el regidor de Cultura Pere Camps i altres regidors del consistori, a més del director artístic de la Mostra Ramon Giné i del director executiu Òscar Balcells i ha procedit a signar el Llibre d’Honor de la ciutat. A continuació s’han traslladat a l’Escorxador on han assistit a l’espectacle ‘La Motxilla de l’Ada’ de Teatre al detall. La consellera Garriga, en declaracions a la premsa, s’ha mostrat molt contenta de poder ser a Igualada i assistir a La Mostra, a la qual ha explicat que ja havia vingut moltes vegades com a públic. També ha expressat la voluntat del govern de Pere Aragonès de “reconstruir aquest sector, encara més tocat ara per la pandèmia i aconseguir ja d’una vegada aquest 2% del pressupost per a la cultura, una fita molt desitjada per tothom”.