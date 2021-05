El Ple de Calaf aprova una modificació de crèdit per actualitzar el projecte de la residència de gent gran

El dilluns 24 de maig l’Ajuntament de Calaf va celebrar de forma telemàtica el seu Ple ordinari. Abans de la sessió, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes per aprovar el dictamen del compte general de l’exercici 2020.

Un dels punts a destacar del ple va ser l’aprovació per unanimitat d’una modificació de crèdit relacionada amb una actualització del projecte executiu de la residència de la gent gran. La regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, Montse Mases, va explicar que la modificació de crèdit que es portava al ple tenia per objectiu dotar de pressupost suficient dues partides.

D’una banda, dotar la partida de professionals independents amb un import de 6.417,01€ per tal de continuar amb el servei de desinfecció extra dels espais i superfícies d’ús comú de l’Escola Alta Segarra.

D’altra banda, crear una nova partida i dotar-la amb un pressupost de 17.545€ per poder modificar la redacció del projecte executiu per la construcció de la futura residència de la gent gran i, així, poder adequar-lo als “nous plantejaments i necessitats funcionals dels centres residencials” que han sorgit arran de la pandèmia. Per assolir l’import, es traslladaran 9.000€ de la partida de despeses vàries i la resta es traurà del romanent de tresoreria per a despeses generals.

El portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va preguntar per diferents aspectes relacionats amb la modificació de crèdit i el projecte executiu. Concretament, va voler saber quins són els calendaris i quina serà la forma de finançament del projecte.

Pel que fa al calendari, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va afirmar que “ens agradaria que tot plegat estigués a punt per a la construcció l’any que ve”. En aquest sentit, va insistir en la necessitat de comptar amb un projecte tancat per poder tenir la possibilitat de buscar el finançament necessari. Tot i que va explicar que el finançament està garantit perquè hi ha diferents línies previstes.

Per la seva part, el portaveu del GiC-VV, Jaume Simó, va explicar que votarien favorablement, ja que consideraven necessari tenir-ho tot a punt “per no perdre temps en el moment en què sigui propici”.

Altres punts del ple

Un altre punt destacat va ser l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Calaf. L’equip de govern i els dos regidors del GiC-VV hi van votar a favor i Junts per Catalunya es va abstenir. Durant trenta dies, l’ordenança es trobarà en exposició pública i serà possible presentar reclamacions i al·legacions.

La regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica va destacar que la nova ordenança s’ha configurat adaptant l’ordenança vigent, de l’any 2009, a la nova normativa. Així doncs, la nova ordenança estableix els horaris de celebració del mercat i també el seu perímetre d’ocupació, d’acord amb el qual, es fixa el nombre màxim de parades i autoritzacions que atorga l’Ajuntament. Així mateix, s’ha tingut en compte el règim de transmissions de les autoritzacions vigents que s’adapta a la Llei 18/2017 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires. També, s’han integrat les previsions de règim sancionador, d’acord amb Decret el 151/2013 del 9 d’abril sobre potestat sancionadora en matèria de consum. Per últim, s’ha inclòs la nova forma de gestionar els residus de les parades per l’entrada en funcionament del sistema de recollida porta a porta a la localitat.

El portaveu de Junts per Catalunya va mostrar la seva preocupació per la “modificació substancial” que s’ha realitzat en els horaris laborals dels treballadors de la deixalleria municipal a causa de la implantació i inici del porta a porta. En aquest sentit, va preguntar si els paradistes havien expressat la intenció d’utilitzar aquest servei i si s’havia acordat amb ells el canvi de sistema de gestió de residus.

El regidor de medi ambient, Tomàs Agulló, va subratllar que els paradistes estaven avisats del començament del porta a porta des de fa mesos i que se’ls va oferir dues opcions: portar els residus a la deixalleria, oberta durant l’horari de mercat, o fer la gestió pel seu compte. No obstant això, va explicar que si les parades del mercat no s’acullen de “manera sistemàtica” a aquest servei, es plantejaran modificar l’horari de la deixalleria municipal. El portaveu del GiC-VV va mostrar la seva conformitat i va dir que votarien favorablement.

A l’apartat de l’activitat de control, el grup del GiC-VV va manifestar la seva preocupació per les gestions pel compliment de les ordenances municipals i la millora de la imatge del poble. Així mateix, va formular preguntes sobre altres temes com l’evolució de les obres per la connexió amb la Llosa del Cavall o l’obertura de la piscina municipal.

Pel que fa a Junts per Catalunya van posar a damunt la taula dubtes sobre la subvenció per la reparació de la muralla del castell, el decret de paralització de les obres del tanatori municipal, les obres de la deixalleria i el nou sistema de recollida porta a porta, entre d’altres.