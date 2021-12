Reconeixement als responsables de la FLS Anoia que ha rebut el premi Best In Class

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells acompanyat de la tinenta d’alcalde, Carme Riera, i del regidor, Fermí Capdevila, han rebut aquest dimecres als representants de la Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia, la FLS Anoia, que ha rebut, per tercer any consecutiu, el Premi Best In Class que concedeixen Gaceta Médica i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universitat Rey Juan Carlos.

La FLS Anoia, està formada pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), la Fundació Sanitària Sant Josep (FSSJ) i l’Institut Català de la Salut (ICS) per aquest motiu l’ajuntament ha rebut els seus tres principals representants el doctor Enric Duaso, responsable del Servei de Geriatria i Atenció Pal·liativa del CSA i coordinador de la FLS Anoia, Maria del Mar Casanovas, farmacèutica de l’ICS a la Catalunya Central i Maria Teresa Salgado de la Fundació Sanitaria Sant Josep.

Des de l’Ajuntament l’alcalde Marc Casells ha posat en valor “la tasca feta des de la FLS Anoia que ha aconseguit convertir-se en un referent en aquest model totalment transversal del tractament de les fractures amb un gran grup de professionals especialistes que millora i innova molt l’atenció al pacient.”

En aquests tipus d’unitats multicèntriques s’atenen els pacients creant una estructura capaç de garantir la continuïtat assistencial, integrant diferents nivells d’assistència com són l’Atenció Hospitalària, l’Atenció Intermèdia (unitat de prevenció de caigudes) i l’Atenció Primària.

L’edició dels Best in Class d’enguany ha comptat amb la participació de prop de 70 hospitals, amb un total de 300 candidatures entre els diferents serveis especialitzats a nivell estatal.