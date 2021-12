El futur d’Europa s’explicarà a la biblioteca l’Atzavara d’Òdena

La Diputació de Barcelona treballa per apropar el projecte europeu a la ciutadania i a la resta de governs locals, i posar així de manifest l’impacte que té, en el dia a dia, l’aliança teixida entre el món local i la Unió Europea. Aquesta tasca de sensibilització sobre temes d’ àmbit europeu i internacional la porta a terme l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

Actualment es pretén donar un impuls renovat a aquesta línia d’actuació i es proposa reprendre i reforçar la col·laboració entre l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que ja va existir a través dels punts d’informació europea a les biblioteques, que es van posar en marxa durant el període de vigència del projecte Europe Direct Barcelona de la Comissió Europea entre els anys 2008 i 2017, i que en algunes biblioteques encara perdura.

En aquest sentit, es fan tot un seguit de conferències-debat en diferents biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la corporació, en col·laboració amb els ajuntaments respectius de cada localitat perquè hi siguin tots els actors del territori implicats i representats. Les conferències-debat, de temàtica europea i de rellevància o d’interès per al seu públic, seran impartides per experts en divers sectors i també en polítiques europees que realitzaran i lliuraran informes finals de cada jornada amb contingut específic de la matèria impartida.

A la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena, el proper divendres 17 de desembre a les 19h tindrà lloc la conferència “L’Europa que volem: migracions, refugi i drets humans” a càrrec de Gemma Pinyol-Jiménez, directora de polítiques migratòries a Instrategies i investigadora associada GRITIM-UPF.

El paper de les biblioteques com a servei proper i directe adreçat a la ciutadania pot esdevenir una aliat fonamental i estratègic a l’hora de divulgar i difondre el projecte europeu i és per aquest motiu que es vol reiniciar aquesta via de col·laboració per participar en la difusió i implementació de la Conferència sobre el Futur d’Europa.

La Conferència sobre el Futur d’Europa ha creat una plataforma digital multilingüe interactiva (https://futureu.europa.eu/?locale=es) per permetre presentar les propostes i les conclusions dels debats celebrats en aquest marc. Aprofitarem aquesta plataforma com a eina per incloure i fer visibles les conclusions i informes derivats de les xerrades esmentades anteriorment que es duran a terme a les biblioteques de la província de Barcelona que conviuran amb altres conclusions i propostes entorn als temes prioritaris que són objecte de debat com el canvi climàtic i medi ambient, salut, una economia més forta, justícia social i treball, la UE al món, valors i drets, estat de dret i seguretat, transformació digital, democràcia europea, migració, educació, cultura, joventut i esports.

Com a resultat final del procés, es preveu elaborar un informe que reculli les principals conclusions de tots els debats ciutadans i sessions celebrats en el marc de la CoFoE que serà presentat per a la consideració de les institucions europees. Encara que aquestes conclusions no seran vinculats, la CoFoE es considera igualment una oportunitat per incidir en el futur de la UE i s'ha d'aprofitar l'espai creat.