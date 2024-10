Cartes publicades a l'edició del periòdic del 4 d'octubre de 2024

Maria Àngels Santacana Fàbregas.- La meva queixa és del sistema de salut. Concretament de la revisió de les persones per a la discapacitat. Es tracta de la meva mare. Una dona nascuda l’any 1933, que el gener farà 92 anys .

Encara viu sola, però amb mobilitat molt reduïda. Vam presentar una sol·licitud de reconeixement de grau de la discapacitat en data 31 de juliol de 2023. Hem anat a preguntar quan li faran el reconeixement i m’han dit que a Igualada hi ha un sol metge que fa aquesta feina i que potser al gener de 2025… o sigui UN ANY I MIG des de la sol·licitud.

Davant del seu habitatge, hi ha una zona de càrrega i descàrrega. Quan la vaig a buscar amb el meu cotxe, com que va lenta, un policia local em va dir que si no tenia la targeta, em multaria…

Trobo increïble que s’hagi d’estar un any i mig per aquest reconeixement, o potser és que esperen que ja no hi sigui…

No tinc dades de si tothom s’hi troba, no sé si és un cas habitual, però em sembla vergonyós.