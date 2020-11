Primera derrota de la temporada contra un dels aspirants a l’ascens

CF IGUALADA 0

TERRASSA FC 2

Duel d’invictes a la quarta jornada de lliga. Igualada i Terrassa arribaven a l’enfrontament comptant els partits per victòries. Això feia preveure un duel vibrant, entre un conjunt igualadí que volia seguir mostrant-se sòlid i seguir amb les bones sensacions i els resultats positius de l’inici de lliga; i el club terrassenc que, sent un dels aspirants a l’ascens, volia donar un cop sobre la taula a domicili i posar-se com a líder del grup A de la Tercera Divisió Nacional. Seria un partit d’alt voltatge entre dos equips que es volen sentir forts en defensa per aconseguir els seus respectius objectius.

El partit iniciava amb domini del terrassencs però sense poder tenir gaire ocasions de gol. En arribar el minut 12 el partit es començava a igualar, però una gran combinació entre Arranz i Jaume era perfectament definida pels visitants, que es col·locaven 0-1 al marcador. A partir d’aquí, els blaus es van entonar una mica més i aconseguien arribar un parell de cops a porteria rival, en accions de pilota aturada. Al refús d’un corner Goran realitzava un remat que sortia fora per ben poc. El partit arribava amb victòria visitant per la mínima al descans, amb la sensació que els blaus podien donar més.

A la represa, l’Igualada sortia amb una altra cara, pressionant més amunt i amb més intensitat. L’equip de Marc Cabestany va tenir diferents oportunitats i arribades clares, que no va saber finalitzar. El duel estava molt igualat i els igualadins sabien com jugar de tu a tu a l’equip del Vallès.

No obstant, en una gran jugada individual del davanter japonès Akito, arribaria el segon gol dels visitants. Un gol que deixava molt tocats els anoiencs, que no van poder aconseguir cap gol.

La notícia positiva del partit va ser el debut del juvenil blau Pol Pérez, que va disputar els darrers minuts de l’enfrontament.

El conjunt blau visitarà en la cinquena jornada de lliga a la UE Castelldefels, un altre dels equips capdavanters del grup, que també es caracteritza per una gran fortalesa defensiva.