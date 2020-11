ERC també critica el govern per la gestió de la comissió de l’aigua

Esquerra Republicana Igualada lamenta el “despropòsit” en què s’ha convertit la comissió d’estudi per a la municipalització del servei de l’aigua que ha de definir el model de gestió: públic, privat o mixt. Ja fa setmanes que el govern d’Igualada està rebent crítiques per la gestió d’aquesta comissió. En setmanes anteriors també ho van fer les associacions veïnals a través d’unes cartes publicades per La Veu i Poble Actiu també hi va dir la seva. Per la seva banda, el regidor de sostenibilitat d’Igualada, Miquel Vives, defensava aquesta setmana en unes declaracions a La Veu que “hi ha voluntat política de l’oposició per torpedinar aquesta comissió”.

“L’equip de govern no ha dut a terme un treball rigorós, com es mereix aquest tema. I a sobre les associacions veïnals de la ciutat se senten menystingudes. Les diferents instàncies de queixa que els representants veïnals han presentat a l’Ajuntament, és un reflex de com han anat les coses en el si de la comissió”, ha manifestat el portaveu republicà Enric Conill que es mostra preocupat perquè “ja son masses senyals que ens adverteixen que el govern ha perdut el nord”.

Des d’ERC assenyalen directament la manca d’interès per part del govern de Marc Castells en aquest tema, “sembla com si ja tinguessin escrit el guió, i els preocupa poc el que ha passat fins ara a la comissió”, diu Conill. I afegeix que “la comissió havia d’elaborar una memòria final sobre la gestió de l’aigua, però el cert és que no s’ha pogut treballar adequadament i la mala feina del govern ha obert una ferida amb les associacions veïnals que se senten agreujades”.

ERC recorda que la comissió no ha tingut un treball seriós, “tal com va exposar el mateix regidor Miquel Vives en roda de premsa el passat divendres”. Pels republicans el problema ha estat el fort control polític que ha exercit el govern sobre els mateixos tècnics municipals que “no han pogut fer la seva feina, ja que es troben lligats de mans. Preval més la voluntat política de l’alcalde Castells que no pas la tècnica, en una comissió que justament hauria de ser garantia de neutralitat”. De fet, diuen des d’Esquerra, “la comissió ja va començar amb mal peu quan l’alcalde Marc Castells va vetar la participació d’algunes entitats ciutadanes a participar-hi”. A més, comenten que “ha acabat d’una forma també rocambolesca, amb el sorprenent anunci per part del regidor Vives de clausurar els treballs de la comissió quan ningú s’ho esperava” detalla Enric Conill.

Els republicans constaten que les entitats veïnals participants “estan disgustades per la forma i el tracte que han rebut”. La contractació d’externs que ha fet l’Ajuntament ha anat en paral·lel als treballs de la comissió, i el govern “no és capaç d’explicar, ni de garantir, que els assessors no tenen conflicte d’interessos”. “Quan els veïns van començar a preguntar, se’ls va tancar inesperadament la comissió. Entenc el desconcert en què es troben les associacions veïnals”, afegeix Enric Conill que assegura que “no és un fet menor, doncs un Ajuntament no té sentit si no sap cuidar ni donar explicacions als seus ciutadans i ciutadanes”.

El cap de files d’Esquerra demana a l’equip de govern que reactivi la comissió quan abans millor per tal que es puguin continuar els treballs iniciats.

Els republicans també consideren oportú que l’alcalde Marc Castells valori si les associacions veïnals es mereixen una disculpa per la forma i el tracte rebuts, “de no fer-ho el govern erosionarà la participació veïnal, i la confiança de la ciutadania vers l’ajuntament podria quedar minvada”. Per Conill “la participació ciutadana és important. I cal valorar positivament que els veïns i veïnes puguin involucrar-se en qüestions tan importants”.