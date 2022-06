Poble Actiu rebutja construir un biollac al Parc Central

La construcció del biollac del Parc Central està aixecant polseguera. Poble Actiu ha publicat un comunicat afirmant que rebutja la construcció d’un biollac al Parc Central perquè consideren que no té sentit en un context d’emergència climàtica i en plena alerta per sequera. La candidatura municipalista ha defensat que “no té cap mena de sentit que la mateixa setmana que anuncien restriccions d’ús d’aigua per la sequera, el govern Castells faci propaganda d’un llac que tindrà uns costos econòmics i ambientals molt elevats”.

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha afirmat que hi ha aspectes del projecte del Parc Central que consideren positius, com la construcció d’un Skate Park o la instal·lació de jocs infantils, però que no comparteixen dos aspectes del projecte: el cost econòmic i el biollac. La candidatura municipalista ha criticat el govern per gastar 1.140.000€ en l’ampliació del parc central i, en canvi, fer molt poques inversions per augmentar el parc d’habitatges de lloguer públic, oferir més places de llars d’infants municipals o millorar el transport públic.

Vídeo viral a les xarxes

La candidatura municipalista impulsada per la CUP va fer públic diumenge un vídeo que s’ha fet viral a les xarxes socials on versionen la cançó “Tobogan” de Zoo, amb la tornada “Un biollac, li falta un biollac!”. En el vídeo exposen que és una contradicció que l’Ajuntament d’Igualada vulgui tirar endavant un biollac en un context d’emergència climàtica arreu del món, amb una situació d’alerta per sequera a Igualada i amb un aqüífer Carme-Capellades que està sobreexplotat. Poble Actiu reclama al govern Castells “sentit comú”, davant d’una situació d’extrema preocupació com és l’emergència climàtica i acaba el vídeo amb el lema “Canviem les polítiques i no el clima”.

Renaturalització del riu Anoia

Neus Carles ha remarcat que el govern Castells hauria de centrar la seva inversió en cuidar els ecosistemes existents, com el riu Anoia, enlloc d’inventar-ne de nous com el biollac del Parc Central. La regidora de Poble Actiu ha recordat que moltes ciutats de Catalunya han convertit el riu en un espai d’oci on practicar esport, fer un picnic o passejar sense que això hagi representat un problema per la flora i la fauna. Neus Carles ha apostat per promoure campanyes pel reduir les tovalloletes llençades al lavabo, reduir l’ús de plaguicides i per promoure una biodiversitat autòctona. En aquest sentit, ha recordat que l’entitat Igualada pel Clima fa mesos que reclama al govern Castells la instal·lació de reixes a tots els col·lectors de la xarxa de clavegueram que aboquen residus al riu Anoia. L’entitat ecologista reclama instal·lar reixes als dotze col·lectors existents per evitar que tovalloletes i altres residus acabin al riu Anoia afectant la poca flora i fauna que hi habita.