Poble Actiu insisteix en l’Escorxador com a centre neuràlgic de la cultura

Poble Actiu torna a posar l’Escorxador, així com la creació de les noves escoles d’arts escèniques, al centre del debat. També exposa que l’espai no compleix els requeriments com a estructura firal pel fet de no disposar de grans espais diàfans que puguin reconvertir-se segons les necessitats, per la qual cosa, diuen, és més lògic dedicar-lo a projectes que tinguin més sentit, com el projecte cultural.

L’edifici actual es va inaugurar el 18 d’agost de 2009, amb la idea d’ubicar-hi a la llarga un projecte d’escola de les arts, cosa que Poble Actiu creu que cal repensar. La candidata Rosa Perelló exposa que “tot i que el projecte era molt interessant, ens sembla que amb les millores estructurals que s’han anat fent tant a l’Escola/Conservatori Municipal de Música com a l’escola d’art La Gaspar, no és ara necessària la unificació de les escoles d’arts en un mateix espai”. A més, afirmen que aquest projecte, que actualment Junts proposa ubicar al costat del Parc Central, tindria un cost molt més elevat que la proposta d’instal·lar només les escoles d’arts escèniques i l’Auditori a la finca de l’Escorxador.

Escola d’arts escèniques

Actualment, Igualada compta amb l’escola Municipal de Teatre, La Tarima, que segons Poble Actiu no té una dotació pressupostària suficient, ni uns espais adequats per a la seva activitat. D’altra banda, després del tancament de l’Escola de Dansa del Consell Comarcal, durant el govern de Junts i el PSC el passat 2020, consideren que la ciutat ha quedat orfe de formació pública de Dansa. Per això, Poble Actiu proposa “recuperar l’Escola de Dansa a l’espai de l’Escorxador, ja sigui de caire municipal, o bé de forma conjunta amb el Consell Comarcal”. Finalment, també proposa estudiar la creació d’una escola de circ per completar l’oferta de formació en arts escèniques.

L’Auditori Municipal – Espai polivalent

Poble Actiu planteja que el projecte de l’Escorxador esdevingui el principal espai cultural d’Igualada i que esdevingui un espai de trobada, tal com ho és Les Comes a per l’esport. La candidatura municipalista planteja una segona fase on proposa la construcció d’un nou auditori amb una capacitat adaptada a les necessitats i a la programació cultural de la ciutat, i que també tingui un petit espai d’exhibició per a actuacions de petit format. A més, l’Auditori hauria de tenir una funció d’espai polivalent per a acollir activitats que actualment es fan al Teatre Municipal l’Ateneu, a fi de descongestionar-lo.