La Residència Pare Vilaseca inicia el projecte del “Jardí dels sentits”

El matí del dijous 20 d’abril la Residència i centre de dia Pare Vilaseca va iniciar el projecte del “Jardí dels sentits” amb una plantada de flors i plantes per part de les persones ateses, els seus familiars i els professionals del centre.

L’objectiu del projecte és crear un jardí on hi hagi flors i plantes que estimulin els 5 sentits durant tots els mesos de l’any, aprofitant el conjunt d’espais exteriors d’aquest equipament gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada. Serà un jardí sensorial i terapèutic on les persones ateses, familiars, professionals i ciutadans puguin dur a terme activitats i formar comunitat. Es vol omplir la residencia de vida i optimisme, aportant benestar, salut i qualitat de vida a les persones grans ateses a la residència i al centre de dia. És un projecte que va ser escollit finalista en la darrera edició dels premis CSC Impulsa.

El contacte amb la natura com a valor terapèutic ha estat present al llarg de la història i els beneficis de realitzar activitats en un entorn natural o naturalitzats estan científicament provats.

Aquest projecte compta amb la participació del Col·lectiu Eixarcolant que treballa en la recuperació d’espècies silvestres i varietats de flors i plantes tradicionals, i ha comptat amb la col·laboració de Flors Roset.

La primera plantada ha comptat amb la participació de les persones residents de les unitats groga i verda i de les ateses al centre de dia, i posteriorment s’ampliarà el projecte a les unitats lila, blava i rosa. En futures fases, es vol crear una anella verda que recorri tots els espais exteriors de la residència, i que permeti conèixer quines plantes i flors hi ha plantades, i les seves propietats i característiques botàniques. És un projecte participatiu en el que tothom podrà fer propostes.