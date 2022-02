Planificar per créixer

Totes les empreses tenen com un dels seus objectius créixer. Ara ve, molt poques defineixen el quant, el com i de quina manera fer-ho.

Com és possible complir amb els objectius si prèviament no hem planificat com fer-ho? O sense mesurar si anem pel bon camí? Com podem reconduir la situació si no sabem el que falla?

Creieu que un vaixell podria arribar a destí si no té un rumb clar o no li funcionen els instruments de navegació? Doncs el mateix ens passa en la nostra empresa.

Per poder créixer de forma sostenible s’ha de definir amb detall l’objectiu desitjat. Posem el cas que ens marquem créixer en facturació un 10% respecte a l’any anterior. Aquest creixement d’on vindrà? De nous clients, dels mateixos que ja tenim però que ens compraran més? Tant si és en el primer dels casos com en el segon o un mix dels dos, s’haurà de detallar cada una de les accions a seguir, quantificant els costos i calendaritzant-los per tal que aquelles coses que volem que passin realment siguin viables. Per altra banda, haurem de veure si amb l’estructura actual serem capaços d’assumir aquest increment (amb el magatzem que tinc, el nombre de treballadors, la tresoreria ) etc…

Quan comencem a treballar amb un sistema de planificació podrem veure ràpidament dues grans millores. La primera d’elles és evitar la improvisació i en detallar pas a pas el que hem de fer i en el moment en el qual ho hem de fer per tal d’aconseguir allò que ens hem proposat. Quan ens marquem les coses que hem de fer i quins són els objectius és molt més probable obtenir-los que no pas si ens quedem simplement en un imaginari o en un ideari.

El segon gran efecte beneficiós és que en tot moment sabrem en quin punt estem i podrem anar comparant amb on hauríem d’estar. Analitzant els principals motius de les desviacions i a mesura que anem recorrent el camí, rectificant (prenent decisions ) per tal de continuar actuant en la direcció i l’objectiu marcat.

Si tornem a l’analogia marítima, si volem anar de Barcelona a Mallorca (el nostre 10% increment de facturació) en primer lloc, haurem de planificar quin és el rumb a seguir, la velocitat en nusos, quin estat de la mar és el més probable trobar en els mesos que volem viatjar, veure si el vaixell en el qual volem navegar està realment preparat, etc. Tot això ens ajudarà a decidir i preveure quin és el consum, els dies de viatge, els aliments que necessitarem, si podem fer la travessia sols o serà millor anar acompanyats…

Després certament arriba la realitat, és aquí on ens hem d’anar comparant i veient si anem amb retard o estem complint respecte al que havíem planificat i és on podem veure a què és degut. Si soc capaç d’entendre el que realment em passa, podré prendre les millors decisions en cada moment.

Si ens hi fixem, realment del que estem parlant és que una empresa que vol créixer de manera programada ha de planificar el creixement. Una de les eines més utilitzades i alhora més eficaces per les empreses a l’hora de planificar-se anualment és treballar amb un pressupost anual.

Sense aquesta eina que ens permet planificar l’any, difícilment serem capaços de complir els objectius desitjats.