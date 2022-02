S’aprova la implantació de gespa artificial al camp de futbol de Fàtima

Aquesta setmana ha tingut lloc el ple ordinari del mes de febrer de l’Ajuntament d’Igualada. Els punts del dia es van iniciar donant compte de les contractacions amb caràcter urgent d’una tècnica auxiliar de biblioteca i una tècnica de l’espai de recerca de feina

La part resolutiva es va iniciar amb l’aprovació de la rectificació i actualització de l’inventari de bens de l’Ajuntament d’Igualada corresponent a l’any 2020 que va comptar amb els vots favorables de tots els grups municipals a excepció de Poble Actiu que es va abstenir.

El mateix resultat de votació va aprovar el projecte executiu per la connexió de l’anella verda entre el Parc de Vallbona i l’avinguda de Catalunya.

Pel que fa a habitatge, el ple va aprovar per unanimitat dels presents les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles d’aquest any.

El ple també va aprovar la modificació de crèdit 1-2022 amb els vots favorables de Junts per Igualada i l’abstenció de la resta de grups municipals.

Un altre dels punts que es va aprovar va ser la modificació de l’ordenança fiscal relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que ha comptat amb els vots favorables de Junts per Igualada, ERC i Igualada Som-hi. Poble Actiu i Ciutadans es van abstenir.

Seguidament, el ple va avalar la pòlissa de crèdit de Banco Santander a favor del Consorci Sociosanitari d’Igualada per import de 750.000€ amb el suport del regidors de Junts per Igualada i Igualada Som-hi i les abstencions d’ERC, Poble Actiu i Ciutadans.

Per unanimitat, el ple va aprovar la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor de la Fundació Privada Àuria, per les obres de reforma dels banys per un habitatge pel servei respir.

Finalment el ple també ha aprovat el punt resolutiu, amb caràcter d’urgència, de consolidació i implantació de gespa al Camp de Futbol del barri de Fàtima. Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans hi van votar a favor i ERC i Poble Actiu es van abstenir.

S’aprova una moció de Poble Actiu per apujar els salaris als treballadors del CSA

Poble Actiu va denunciar, en el ple municipal que els sous d’alguns dels treballadors del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) “no arriben al mínim per garantir un nivell de vida decent segons el Comité de Drets Socials del Consell d’Europa, que estableix que el sou mínim de qualsevol treballador hauria de ser el 60% del salari mig”. Tenint en compte que al 2019 el salari mitjà brut català va ser de 25.968,20€, això comporta que un sou digne a Catalunya no hauria d’estar per sota dels 15.580,92€. Molt per sobre d’algunes de les retribucions que s’estan pagant actualment al CSSI i al CSA, segons denuncia Poble Actiu

Des de la formació han reclamat que l’Ajuntament d’Igualada, com a membre del Consorci Sanitari de l’Anoia i del Consorci Sociosanitari d’Igualada, es responsabilitzi dels treballadors d’aquests consorcis i de les seves condicions laborals. En aquesta línia han afirmat que “les institucions públiques han de ser garants de la vida digna, i com a tals, han de donar exemple d’unes bones condicions laborals”.

L’Ajuntament d’Igualada conforma el 30% del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i és el principal actiu del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).

De fet, Poble Actiu va publicar el passat mes de desembre del 2021 la gran diferència salarial entre els treballadors dels consorcis, ja que el salari del gerent arriba a multiplicar per vuit el sou d’altres treballadors del mateix consorci. Des de la formació municipalista es va declarar que aquesta diferència salarial tan gran “no és ètica ni justificable”. La moció presentada per Poble Actiu i aprovada pel ple municipal, reclama que s’estableixi una relació màxima de 5 vegades entre els salaris més alts i més baixos en ambdós consorcis, per afavorir l’equitat interna salarial entre els diferents treballadors.

La moció presentada per Poble Actiu es va aprovar amb els vots favorables de totes les formacions polítiques excepte Junts per Igualada, que es va abstenir. Marc Castells va justificar el seu vot d’abstenció perquè, segons la seva formació, “això seria una solució mínima i no resoldria el problema de fons”. En el torn de contrarèplica, la regidora Neus Carles va denunciar que fa anys que demanen un augment dels salaris més baixos del CSSI i cal “que es faci tot el possible per augmentar els sous i, si cal, es redueixin els sous dels alts directius per a fer-ho possible”.

No prospera la moció d’ERC d’augmentar els ajuts pels subministraments

Esquerra Republicana ha portat al ple d’Igualada l’aprovació d’una moció per sol·licitar la creació d’ajudes municipals per lluitar contra la pobresa energètica. Els republicans expliquen que en el darrer pressupost municipal contemplava només 945€ en total de recursos propis municipals per “ajuts de subministraments” mentre hi ha municipis com Reus que destinen 200.000€ o Sant Fruitós del Bages amb 50.000€. La proposta en ple únicament va ser recolzada per ERC i Poble Actiu i va comptar amb el vot en contra del grup de Junts per Igualada.

ERC Igualada fa setmanes que reivindica la necessitat d’articular ajudes municipals per a pagar els rebuts de subministraments de llum, aigua i gas. Segons han denunciat els republicans, aquesta situació per a moltes famílies “implica haver de renunciar en alguns casos a poder engegar la calefacció per no passar fred i els situa en una situació extremadament complicada”. Ja en el mateix ple, el regidor republicà David Prat va exposar precisament la problemàtica concreta d’una veïna que els havia contactat explicant que es trobava en la disjuntiva de no poder obrir la calefacció per l’elevat cost del rebut i el govern municipal va respondre dient que “aquesta senyora utilitzava massa hores la calefacció”. ERC va exposar que l’any 2017 un total de 341 famílies igualadines patien pobresa energètica i van ser beneficiàries de mitjana amb una ajuda de 96,46€ l’any, o el que serien 8,03€ al més. D’aquestes ajudes, un 78,5% del total van ser finançades mitjançant ajuts d’urgència social de la Generalitat.

En l’actualitat, el pressupost anual d’Igualada contempla 32.000€ per a “ajuts de subministraments energètics” i la Generalitat ha fet una aportació de 31.055€ per a “ajuts a la pobresa energètica”, va relatar Prat. Per tant, “el consistori municipal aporta 945€ de recursos propis per a aquest àmbit”. Segons el portaveu republicà i en declaracions posteriors, Conill va catalogar la xifra com a “absolutament irrisòria i de vergonya”.

El text presentat pels republicans manifestava la necessitat de lluitar contra la pobresa energètica i d’activar una línia d’ajudes amb caràcter progressiu d’entre 540€ i 720€ i amb especial atenció durant els mesos d’hivern.