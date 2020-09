Ou de serp

Quan al bosc ens trobem un ou poques vegades podem saber quina mena d’animal en pot sortir del seu interior, ja que són moltes les bèsties ovípares. En canvi hi ha algunes menes de serp que fan els ous transparents i així, quan algú en troba un niu, pot conèixer la bèstia que s’hi està incubant. Podríem dir que la serp avisa del seu perill abans de néixer.

El feixisme, com les serps, també avisa del perill que representa, tot i que habitualment com més democràtica és una societat, menys cabal els fa… fins que ja és tard.

Aquesta setmana hem vist com a Las Cortes Españolas es debatia una proposició de llei presentada pel feixisme, per declarar il·legals als partits independentistes. És a dir, per prohibir l’exercici del dret d’opinió a milions de ciutadans. La llei no va prosperar per l’oposició de les forces d’esquerra i els independentistes catalans, bascos i gallecs. Compte: PP i Ciudadanos es varen abstenir; la qual cosa vol dir que si un dia tenen majoria parlamentària possiblement hi donin suport i deixin fora de la llei la mateixa democràcia o del poc que en queda a Espanya. Avui Vox té 52 diputats a Las Cortes. Si tenim en compte a la mort de Franco al màxim que va arribar el feixisme de Fuerza Nueva va ser d’un diputat, no tinc dubte que la democràcia a Espanya ha fet un salt enrere molt gran. I no serà que el feixisme de Vox no estigui –com l’ou de la serp- avisant que va creixent.

Però és que el feixisme i la intolerància no són únicament problemes “de Madrid” o de l’Estat, són problemes que tenim a casa nostra. Darrerament diverses entitats, organismes i empreses d’utilitat social han patit atacs feixistes en forma d’insults, amenaces i pintades a les seves seus, sense que hores d’ara, es tingui coneixement dels autors de les pintades. Faríem molt malament si ens preguéssim a broma les pintades tot i que siguin brams d’ase que no arriben enlloc. No ens podem prendre a broma i hem d’exigir dels cossos policials l’escatiment de l’autoria a fi d’evitar que la serp verinosa que hi nia al darrere es converteixi en un perill efectiu. El feixisme, més enllà de les pintades i els insults, està molt arrelat en les part fosques de l’estat i cada dia que passa es fa més evident en els cossos de seguretat.

Cal exigir als alcaldes –com a màxims responsables de les policies locals- l’escatiment dels autors de les pintades. I nosaltres, pacífics ciutadans hi podem posar barreres votant massivament opcions democràtiques a fi i efecte que el feixisme no segueixi augmentant la seva presència en les cambres democràtiques. Espanya és un terreny abonat al feixisme i, mentre n’haguem de formar part, l’hem de combatre.